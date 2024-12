Sara Ricci è tra le protagoniste della nuova puntata di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta che racconta storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che condividono con i telespettatori le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra gli ospiti della puntata di oggi c’è anche l’attrice Sara Ricci che tutti ricorderanno per la soap di successo “Vivere”. Non solo, lo scorso anno l’attrice pur essendo poco avvezza al mondo del reality ha accettato l’invito di Alfonso Signorini ad entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente. Un’esperienza incredibile, anche se il pubblico da casa e dei social l’ha apprezzata poco.

Proprio l’attrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della sua esperienza al GF rivelando: “il web mi ha dipinto come un’antipatica ma la realtà è che ho anche recitato molto. Mi sono davvero aperta dentro alla casa e ho raccontato questioni private legate anche a mia madre”. Nella casa l’attrice si è scontrata in diverse occasioni con la collega e rivale Beatrice Luzzi.

Sara Ricci e il flirt mancato con Kim Rossi Stuart

Durante la puntata di Storie di donne al bivio, Sara Ricci ha parlato anche della sua vita privata e sentimentale rivelando di essere uscita con Kim Rossi Stuart. Tutto è iniziato durante le riprese di un film di Michelangelo Antonioni e Wim Wenders: i due si conoscono sul set e scatta una simpatia, anche se all’epoca la Ricci era impegnata con un compagno di nome Massimo. Diverso tempo dopo i due si ritrovano durante uno spettacolo di Luca Ronconi: entrambi sono soli e assistono allo spettacolo insieme. Sul finale l’attore le propone di bere qualcosa, ma lei imbarazzatissima declina l’invito. Nonostante il primo no, Sara Ricci e Kim Rossi Stuart si sentono per telefono ed organizzano un’uscita.

“Siamo usciti e mi ha riaccompagnato a casa, pensando che lo avrei fatto salire. Gli ho offerto un bicchiere di latte sotto casa…Io che amo il vino e sono quasi sommelier” – ha raccontato l’attrice che quella notte non lo fece salire a casa. “Con Kim ho perso un’occasione, al momento di farlo salire a casa dissi di no, perché mi vergognavo dei miei mobili”.