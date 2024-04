Chi è Selen, origine del nome della concorrente de l’Isola dei Famosi 2024/ La carriera

Selen, dal cinema pornografico all’inedita esperienza da naufraga all’Isola dei Famosi 2024

Luce Caponegro – nota ai più con lo pseudonimo di Selen – è stata una celebre attrice del cinema hard che deve soprattutto agli anni ottanta e novanta i veri e propri picchi della sua carriera. Stando al racconto del portale Libero, la sua carriera inizia esibendosi in locali per adulti; la prima pellicola cinematografica dedicata al mondo della pornografia risale invece al 1992, precisamente all’età di 26 anni.

Isola dei famosi 2024, prime lamentele per i naufraghi/ Cos'è successo in Honduras

Quando Luce Caponegro fa il suo esordio nel mondo della pornografia cinematografica non è ancora nota con il suo pseudonimo – Selen – scelto appnto successivamente e con il quale si mette in evidenza in alcuni dei film più celebri del periodo: da “Adolescenza perversa” a “Dracula”, passando per “Concetta Licata” e “Cuore di Pietra”. L’attrice lascia la scena della pornografia nel 1999 per poi dedicarsi a pellicole di altro genere a partire dagli anni 2000.

Perché Joe Bastianich partecipa all'Isola dei Famosi 2024?/ La rivelazione in una clip: "Parto per..."

Selen, qual è l’origine del nome d’arte di Luce Caponegro?

Nel periodo più recente Selen si è dedicata a diversi programmi televisivi, principalmente con il ruolo di opinionista in studio o come intervistata per raccontare le fattezze della sua carriera principalmente dedicata ai set cinematografici. In passato si è concessa l’esperienza del reality cimentandosi con La Fattoria e prossimamente ripeterà l’avventura con l’Isola dei Famosi 2024.

Come anticipato, Selen è lo pseudonimo di Luce Caponegro – prossima concorrente de L’Isola dei Famosi 2024. Ma qual è l’origine del suo nome? La risposta risiede nella sua stessa etimologia. L’origine del nome Selen deriva dal greco e significa essenzialmente “luna”. Tra l’altro, stando alla mitologia greca, Selene non è altro che l’impersonificazione stessa del satellite che osserva il nostro pianeta.

Isola dei Famosi 2024: Vladimir Luxuria annuncia le novità/ Cosa saranno costretti a fare i naufraghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA