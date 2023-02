Luce Caponegro: “Mi ricordano più per Selen che per altro”/ “Pensai di farmi suora”

Luce Caponegro, divenuta famosa negli anni ’90 con il ruolo di Selen, notissima pornostar dell’epoca, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Vengo dalla classica famiglia borghese e benestante, un papà importante, colto, c’era tanta disciplina, regole ferree, una famiglia molto per bene e mio papà è stato un grande esempio di vita ma sentivo molto il peso di questa famiglia molto impostata e io avevo voglia di libertà e avevo voglia di esplorare qualcosa di pericoloso”.

Poi a 18 anni Luce Caponegro è andata via di casa: “E’ stata una scelta sofferta ma mi sono messa a girare on the road per il mondo con il sacco a pelo. Sono arrivata all’oasi Bassona che dà sulla spiaggia e sul mare. Era una spiaggia naturista, tutti nudi e ho incontrato un talent scout di Playboy che mi disse che potevo essere una playmate. Mi chiese di fare delle foto, tanto ero già nuda, e due anni dopo mi chiamarono per fare un servizio e per me fu un grande onore. Papà era sempre in America tutti i mesi e portava a casa il Playboy americano e all’epoca era una rivista colta e alta, vedevo queste donne che per me erano delle Dee, e invece ci sono arrivata anche io: per me è stata un sogno”. Ad un certo punto Luce Caponegro diventa Selen: “Ho iniziato a fare spettacoli live e da lì mi chiesero di fare da protagonista per dei film erotici ma non accettai”.

LUCE CAPONEGRO, EX SELEN: “VEDEVO TANTO MALE ATTORNO A ME…”

“Ho lavorato nel campo dell’hard per 8 anni e più del doppio in tv e nel cinema, ma la gente si ricorda solo del primo periodo. Io credo che c’è tanta ipocrisia, molti vorrebbero essere stati al posto mio e questo fa sorridere. C’è stato un periodo che avrei voluto cancellare Selen. Io sono molto cambiata come donna. Prima ero curiosa, volevo esplorare la sessualità in maniera libera poi sono diventata donna e avevo bisogno di riappropriarmi dell’intimità e dei sentimenti”. Ad un certo punto Luce Caponegro ha pensato anche di diventare suora: “Mi sono sempre sentita fuori da questo mondo, sono una persona a disagio e vedevo tanto male attorno a me, non mi sentivo parte di questo male. Avendo coltivato la spiritualità da giovanissima volevo entrare in un convento e meno male che non l’ho fatto”.

Sui figli Luce Caponegro ha spiegato: “Al primo ho raccontato del mio passato andando da uno psicologo infantile per capire le parole più giuste ma poi un giorno mi ha preceduto, mi ha chiesto se avessi mai fatto degli sbagli”. Ora Luce Caponegro vorrebbe tornare in tv: “Voglio fare un appello a Milly Carlucci, prendimi a Ballando con le stelle”.











