Dopo il successo ottenuto con la prima partecipazione, oggi, venerdì 3 gennaio 2025, nel salotto de La volta buona, torna Shelea, la cantante che è stata definita la vera erede di Whitney Houston per l’incredibile potenza vocale e che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Stevie Wonder e Quincy Jones. Durante la partecipazione al programma di Caterina Balivo, si è esibita dal vivo incantando tutti con la sua voce e il pianoforte. Un vero talento quello di Shelea che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico di Raiuno che ha scritto tantissimi messaggi per lei complimentandosi.

Oggi, tuttavia, oltre a tornare ad esibirsi con la sua incredibile voce, potente e celestiale come quella della Houston, Shelea potrebbe raccontare anche qualche dettaglio in più della sua vita privata. La cantante, infatti, è sposata e ha pronunciato il fatidico sì dopo pochi mesi dal primo incontro con l’uomo che oggi è suo marito.

Shelea e il matrimonio con Philip McDonald

Non ci sono molte informazioni sulla vita privata di Shelea, ma sbirciando sul suo profilo Instagram spuntano le foto del matrimonio con Philip McDonald, sposato quattro anni fa, un periodo particolarmente difficile per il mondo che combatteva contro il covid. Nel ricordare il giorno del proprio matrimonio, Shelea non solo pubblica alcune foto di quel momento ma scrive anche un post che svela i dettagli del suo amore con Philip.

“Il mondo era un posto strano, spaventoso e imprevedibile. Eppure nel bel mezzo di una pandemia globale, dove c’è stata così tanta perdita, isolamento e confusione, abbiamo trovato il vero amore. Quando ricordo il nostro primo appuntamento, (appena 3 mesi prima del nostro matrimonio), ora mi rendo conto che è stato amore a prima vista. E ora 1.554 giorni dopo… Posso dire onestamente di essermi sentita completamente amata, supportata, desiderata, curata, rispettata e custodita ogni singolo di quei giorni. Buon 4° anniversario a noi! Ciò che Dio ha unito, nessuno e niente si divida! Ma sono passati davvero 4 anni?“, scrive la cantante.

