Shelea, chi è e carriera della cantante: Whitney Houston tra le grandi ispirazioni

Shelea è una delle voci più importanti del panorama musicale internazionale, dalla collaborazione con Stevie Wonder sino a diventare una protetta di Quincy Jones, e oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona. Cantante e pianista americana, nata in California nel 1980, si appassiona alla musica sin da bambina cantando e suonando il pianoforte.

I La Sad si separano? Il trio spiazza a La Volta Buona: “Siamo un collettivo, non una band”/ “Ora solisti…”

Le prime collaborazioni arrivano con i produttori Jimmy Jam e Terry Lewis e i primi sprazzi di popolarità risalgono al 2012: in quell’anno, infatti, pubblicò su YouTube un video in cui si esibiva in un medley di cover dei più celebri successi di Whitney Houston, dopo la morte dell’iconica cantante che ha spesso definito come una delle sue più grandi ispirazioni. Il suo talento fu subito riconosciuto al punto da essere invitata, nello stesso anno, alla Casa Bianca per esibirsi di fronte al presidente Barack Obama e alla moglie Michelle.

Chi è Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa/ “Una vita insieme, ecco perchè non ci annoiamo…”

Shelea, dalle illustri collaborazioni alla vita privata

Nel 2013 Shelea debutta con il suo primo album intitolato Love Fell On Me: tra i suoi più grandi successi figura I’ll Never Let You Go. Ma la carriera della cantante è stata segnata da alcuni importanti incontri: ha infatti collaborato con Stevie Wonder, di cui è stata corista accompagnandolo in numerose tournée, così come con il celebre compositore David Foster. Inoltre è diventata una delle artiste protette del grande Quincy Jones, il quale produsse nel 2019 un concerto speciale sulla PBS, intitolato Quincy Jones Presents: Sheléa, in cui la cantante si è esibita assieme a David Foster.

Scomparsa Daniela Ruggi, possibile svolta?/ “Vista sei settimana fa da un'associazione no profit”

Una carriera illustre, costellata di importanti collaborazioni, mentre sul fronte della vita privata non sono disponibili molte informazioni: non si sa, infatti, se Shelea ha un fidanzato, se è sposata o se è al momento single, essendo una donna molto riservata e poco avvezza a mettere in pubblica piazza la propria sfera sentimentale e personale.