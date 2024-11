E’ ormai un volto consolidato di Amici 2024; nel ruolo di professoressa ha forse alimentato ulteriormente l’affetto dei fan e soprattutto la stima per la sua caratura professionale ed empatica. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini, icona della televisione italiana grazie ad un talento istrionico, capace di spaziare negli ambiti più disparati. In virtù della notorietà, non mancano le curiosità che riguardano la sua vita privata e in particolare sul conto di Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini.

Ma chi è Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini? Anche lui vive da protagonista il mondo dello spettacolo seppur da un ruolo decisamente diverso da quello della professoressa di Amici 2024. Produttore di spicco, sia per la televisione quanto per il teatro, ma nel suo curriculum spicca la voce di paroliere. Diversi sono i programmi di successo che portano la sua firma, così come alcune delle sigle più note ai nostalgici a ridosso degli anni ottanta e novanta.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini: “Con lui costruita una bellissima storia…”

Diverse sono state le occasioni in cui proprio Lorella Cuccarini ha raccontato la bellezza del rapporto con il marito Silvio Testi, partendo anche dagli albori. La conduttrice, showgirl e cantante ha incontrato il produttore televisivo molto prima di suggellare l’amore e quando entrambi erano rispettivamente impegnati con altre persone, poi la scintilla: “Prima che scoccasse l’amore c’era grande stima tra noi e tante cose in comune; mi chiese di sposarlo dopo sei mesi, ma io non ci pensai due volte e dissi subito si. Comprendi che è la persona con cui vuoi costruire una bellissima storia e ce l’abbiamo fatta”.

In passato, come spesso capita per le coppie che abitano il mondo dello spettacolo, Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi hanno dovuto respingere le voci di una presunta crisi. In una intervista di alcuni mesi fa a Verissimo, la professoressa di Amici 2024 ha spiegato: “In ogni famiglia ci sono delle difficoltà, tempeste che devi affrontare; se scegli di preservare il tuo mondo prendi la decisione giusta”. entrando poi nel merito delle voci di presunti dissidi di coppia, ha aggiunto: “Ci sono stati momenti complicati ma noi siamo sempre stati vicini, ci amiamo per i nostri difetti e abbiamo imparato a conoscerci”.