Amici 2024, Rudy Zerbi molla Diego ma arrivano nuove occasioni

Rudy Zerbi ha deciso di mollare Diego durante la puntata di oggi 17 novembre di Amici 2024, il professore ha scaricato il ragazzo non avendo più la possibilità di poter contare su altri banchi nel percorso nel programma.

“Io ho pochi banchi, mi auguro che i miei colleghi possano darti una chance, per me Antonia prende a tutti gli effetti il banco di Diego” ha detto Rudy Zerbi. “Volevo dirti che apprezzo tutto quello che mi hai detto” le parole del ragazzo. A prendere la parola è poi stata Lorella Cuccarini: “Ci sono ancora dei dubbi, credo fermamente nel valore di Amici come opportunità, qui ci sono dei ragazzi che hanno le idee più chiare e sono già più formati, secondo me Diego ha fatto un bellissimo percorso, so che tu lavori tanto” ha sottolineato la cantante e professoressa di Amici 2024. “Meriti di andare avanti con questo percorso, io su di te ho riserve e voglio capire se posso risolverle, ma voglio darti una possibilità e vediamo dove ci porterà questo percorso” ha proseguito Lorella Cuccarini.

Antonello Venditti: "Lucio Dalla mi ha salvato dalla depressione”/ “Ho pensato al suicidio, non mi accettavo”

Amici 2024, Diego conteso tra Lorella Cuccarini e Diego

L’avventura ad Amici 2024 di Diego però non è finita qui, visto che oltre alla prof Lorella Cuccarini anche Alessandra Celentano si è espressa dicendosi pronta a dare un’occasione al ragazzo.

La nipote del Molleggiato si è poi detta pronta a dare un’occasione a Diego nel talent, e ora la palla passerà a lui: “Decidi se vorrai me o Lorella, è troppo presto per vederti andare via da questo programma”.

Raimondo Todaro, chi è il marito di Francesca Tocca/ "Siamo tornati uniti, ha vinto nostra figlia Jasmine"