Simona Tagli, chi è la conduttrice e showgirl: dai game show ai reality

Conduttrice, showgirl ed ex gieffina, Simona Tagli vanta una lunga carriera televisiva esplosa soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. Nata a Milano nel 1964, dopo essersi appassionata di danza e aver lavorato come modella, debuttò sul piccolo schermo nel programma di Augusto Martelli Popcorn, in qualità di comparsa. Sono gli anni del grande successo televisivo, che fece tappa anche nel mondo di Drive In tra il 1983 e il 1987.

Nel 1991 è poi diventata valletta a Domenica In, mentre negli anni successivi sono arrivate le prime esperienze alla conduzione: nel 1992-1993 ha co-condotto due edizioni di Voci e volti nuovi di Castrocaro, prendendo poi le redini di svariati game show come Il grande gioco dell’oca – Stasera mi butto 1993, Giochi senza frontiere e Il grande gioco del mercante in fiera. Non solo, Simona Tagli è stata anche “regina” dei reality; nel 2005 prese parte a La talpa, l’anno successivo fu la volta de L’Isola dei Famosi, mentre l’anno scorso è stata concorrente del Grande Fratello.

Simona Tagli, nel corso della sua carriera, è finita spesso sotto i riflettori del gossip nazionale per le sue importanti relazioni sentimentali, da Antonio Zequila al Principe Alberto di Monaco. La più importante storia d’amore è arrivata però al fianco dell’ex compagno Francesco Ambrosoli, professione imprenditore, dal quale è nata la figlia Georgia nel 2005. La coppia si è poi separata e diversi anni dopo, nel 2009, la showgirl scelse di fare voto di castità; dopo 15 anni, però, ha deciso di voler concedersi nuovamente all’amore.

E proprio negli ultimi giorni si è parlato di un presunto ritorno di fiamma con l’ex Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia. Lo scoop è stato da lei sganciato nel corso di una recente ospitata a La volta buona dove, ospite di Caterina Balivo assieme ad Antonio Zequila, ha sorpreso tutti ammettendo di volersi sposare: “Ti do questo scoop, entro un anno mi sposo! Torno con il papà di mia figlia, lui non lo sa ancora ma presto glielo dirò”.