Simone Di Pasquale, ospite a Domenica In il 5 gennaio, è uno dei volti più noti e amati di Ballando con le stelle. Ma chi è davvero l’opinionista dello show di Milly Carlucci? Nato a Roma il 27 febbraio 1978, Simone inizia il suo percorso nel mondo della danza sportiva a soli 10 anni, dopo aver sperimentato diverse discipline sportive. Nel 1998 forma un duo con la ballerina Natalia Titova, con cui ottiene importanti riconoscimenti, tra cui la vittoria al concorso britannico Rising Stars UK e il terzo posto al Rising Stars di Blackpool. La loro collaborazione artistica si conclude, infine, nel 2008.

Chi è Maria Di Stolfa, compagna di Simone Di Pasquale/ "Siamo diventati famiglia con la persona giusta"

La svolta arriva nel 2005, quando Simone partecipa alla prima edizione di Ballando con le stelle come ballerino e maestro. In coppia con l’attrice Hoara Borselli, vince la competizione, diventando una figura iconica del programma. Di Pasquale finirà per prendere parte a sedici edizioni dello show (con l’eccezione della quarta), ritirandosi dal ballo professionistico nel 2021. Parallelamente, si dedica ad altri progetti: tra il 2006 e il 2008 è in tour con il musical La febbre del sabato sera, dove interpreta Tony Manero, mentre tra il 2006 e il 2009 è ospite di diversi programmi Rai, come Miss Italia, e recita anche in una puntata di Don Matteo. Nel 2020, Simone diventa inviato per il programma ItaliaSì! di Marco Liorni, svelando al pubblico il dietro le quinte di Ballando con le stelle.

Simone Di Pasquale, confessione toccante sul figlio Gabriele/ "Maria Di Stolfo ha avuto un aborto prima"

Simone Di Pasquale, chi è: vita privata e carriera del volto storico di Ballando con le stelle

Dopo aver abbandonato il ballo professionistico, Simone Di Pasquale ha continuato la sua carriera televisiva. Nel 2022 ha partecipato a Il cantante mascherato, esibendosi sotto la maschera del Drago. Nello stesso anno, è tornato a Ballando con le stelle, affiancato dall’ex maestra Sara Di Vaira, come diventato opinionista e tribuno della giuria popolare. Per quanto riguarda la vita privata, Simone ha avuto una relazione con Natalia Titova, sua partner artistica, dal 1998 al 2005. Nonostante la separazione, il loro rapporto è rimasto ottimo, anche dopo che la Titova ha iniziato una relazione con Massimiliano Rosolino, suo compagno a Ballando con le stelle.

Simone Di Pasquale: “Reagito male quando ho scoperto che Maria aspettava un maschio”/ “Il nostro incontro…”

Da qualche anno, Simone Di Pasquale è legato sentimentalmente a Maria Di Stolfo. Nel 2024, Maria lo ha reso padre per la prima volta, accogliendo il piccolo Gabriele. I due si sono conosciuti nel 2018 ma inizialmente avevano preso strade diverse, per poi ritrovarsi e innamorarsi. Maria, già madre di un figlio da una relazione precedente, ha vissuto con Simone il dolore di un aborto spontaneo prima della nascita di Gabriele. “Abbiamo dovuto affrontare il dolore di aver perso, agli inizi della gravidanza, la creatura che aspettavamo. Poi la vita ci ha fatto un regalo immenso. Questo piccolino lo consideriamo il nostro angelo. Ecco perché lo chiameremo Gabriele”, aveva raccontato.