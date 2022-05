Chi è Simone Pafundi, primo 2006 a debuttare in Serie A/ L’esordio con l’Udinese

Si tratta di un vero sogno per il giovane Simone Pafundi, che dopo la convocazione con lo Spezia ha trovato minuti proprio contro i granata all’Arechi. Non è l’unico successo del ragazzo, che oltre alle gioie in maglia bianconera ha da poco festeggiato un’altra grande soddisfazione in azzurro. Pochi giorni fa ha infatti ricevuto la prima convocazione in azzurro da Roberto Mancini per uno stage che si terrà nelle prossime settimane. Ma chi è il giovane talento?

Chi è Simone Pafundi

Il giovane Simone Pafundi, che contro la Salernitana ha trovato l’esordio, è un classe 2006, compiuti solo due mesi fa. Il giovane calciatore è considerato uno dei migliori talenti della sua generazione e infatti lo dimostra il fatto che abbia bruciato le tappe in questo modo. Il trequartista è nato in Friuli e gioca proprio nel club della sua terra, l’Udinese. Nonostante la giovane età, ha già ottenuto importanti successi, venendo spesso convocato in Primavera, dove è arrivato a giocare anche con calciatori di 3-4 anni più grandi. Proprio con la Primavera ha segnato 6 reti in 14 presenze.

All’Arechi, contro la Salernitana, ha vissuto una giornata che difficilmente dimenticherà. Il giovane ha trovato l’esordio in Serie A, segnando un record: mai nessun 2006 prima di lui aveva esordito. Per lui una buona prestazione – nonostante la grande emozione – con un gol sfiorato e non fatto solamente grazie alla grande risposta di Belec. Dopo le esperienze con la maglia azzurra 2006 e 2007, ora è il momento di pensare anche alla Nazionale.