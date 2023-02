Chi è Sofia Graiani, figlia di Milena Miconi/ “Il tempo non è mai abbastanza…”

Sofia Graiani, primogenita di Milena Miconi e Mauro Graiani

Entrare a gare in corso al Grande Fratello Vip non è mai cosa semplice, specie se alcune dinamiche già ben avviate limitano lo spazio di manovra. Nel corso dell’attuale edizione del GF Vip, tale onere è capitato a Milena Miconi; l’attrice non ha ancora trovato una sua ragion d’essere all’interno del reality, complice anche la notizia di un tragico lutto proprio nel corso dell’esperienza. Non è da escludere però che possa essere presto rinfrancata da una bella sorpresa, magari da sua figlia Sofia Graiani.

Sofia Graiani è appunto la figlia maggiore di Milena Miconi – oltre che sorella della piccola Agnese – nata dal matrimonio con Mauro Graiani risalente allo scorso 2019. La giovane ha attualmente 20 anni, età che quasi coincide con l’unione dei suoi genitori. L’attrice e il regista televisivo hanno infatti deciso di convolare a nozze dopo 18 anni di fidanzamento, suggellando appunto l’amore che oggi supera il ventennio. Sul conto di Sofia Graiani le informazioni chiaramente scarseggiano, considerata la giovane età e probabilmente la voglia di seguire la propria strada senza i rischi della troppa esposizione mediatica.

Sofia Graiani, dalle orme della madre Milena Miconi ai contenuti sui social

Dopo aver ultimato gli studi, secondo alcuni rumors presenti in rete pare che Sofia Graiani abbia iniziato ad interessarsi al settore professionale della madre, Milena Miconi. Per l’appunto, avrebbe iniziato a muovere i primi passi come attrice e principalmente a teatro ma non sono reperibili testimonianze e notizie che lo documentino con certezza. In riferimento alla vita sentimentale, vale il medesimo discorso; anche spulciando i vari profili social, è difficile evincere se Sofia Graiani sia fidanzata oppure single.

Proprio grazie ai social network, anche dei genitori, sono però osservabili alcuni scatti della giovane Sofia Graiani, figlia di Milena Miconi. La prima cosa che molti utenti della rete hanno notato, soprattutto dopo l’ingresso dell’attrice al GF Vip, è l’estrema somiglianza tra madre e figlia. “Non è mai abbastanza il tempo che trascorriamo con le nostre famiglie e più diventi grande, più capisci quanto sia importante godere di quei momenti“. Questa la speciale dedica di Milena Miconi apparsa sul suo profilo Instagram la scorsa estate; una foto che ritrae tutta la famiglia felice, compresa Sofia Graiani, alle prese con una semplice giornata in spiaggia.











