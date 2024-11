Sonia Bruganelli è una showgirl e una conduttrice che partecipa come concorrente alla trasmissione Ballando con le Stelle, programma che andrà in onda sabato 23 Novembre 2024 e che vede la conduzione di Milly Carlucci. Sonia è molto presente nella tv degli ultimi anni ed è un personaggio chiave – in un modo o nell’altro – della trasmissione, andiamo a vedere chi è.

Sonia Bruganelli nasce a Roma il 20 Febbraio 1974, la donna si laurea nell’Università di Roma di Scienze della Comunicazione, poi ha terminato gli studi e ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo. Sonia inizia come modella, fotomodella per varie riviste e debutta nel mondo della tv in Tira e Molla, un programma condotto da Paolo Bonolis. Quel programma gli cambierà del tutto la vita.

Non solo modella, Sonia inizia a creare linee di abbigliamento, anche per bambine e nel 2015 lancia il progetto Adele Virgi, progetto nato grazie all’ispirazione per Alice, figlia piccola della donna. Oltre alla moda Sonia fonda la SDL, un’agenzia televisiva che le permette di scegliere personaggi per programmi tv, sceglie Madre Natura a Ciao Darwin o personaggi di Avanti un Altro. Sonia Bruganelli crea anche la SDL TV.

Sonia Bruganelli tra il divorzio e le ultime sulla vita privata

Nel 2017 Sonia fonda I Libri di Sonia, un programma dove intervista vip alle prese con la scrittura dei propri libri. Nel 2022 è una delle opinioniste del Grande Fratello Vip e viene criticata per un atteggiamento troppo ostile e genera fastidio nel mondo social. Successivamente non viene confermata e partecipa come opinionista all’Isola dei Famosi Vip.

Negli anni Sonia Bruganelli viene accusata più volte di essere una ‘raccomandata della tv’, presente grazie al matrimonio con il noto conduttore Paolo Bonolis. I due si sono sposati nel 2002 ed hanno tre figli: Silvia, Davide ed Alice. Per la prima figlia Sonia ha delle complicazioni e la piccola Silvia nasce affetta da cardiopatia e disabilità motoria. Negli anni più volte la donna ha parlato commossa della disabilità della figlia, situazione che ha vissuto come un vero e proprio dramma.

Nel Giugno 2023 – dopo rumors di qualche mese – Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis annunciano il divorzio, una notizia che sconvolge il mondo della tv. I due divorziano in comune accordo e hanno chiuso il matrimonio in buoni rapporti. La donna è fidanzata con il ballerino Angelo Madonia, anch’egli tra i protagonisti di Ballando con le Stelle. Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta crisi che i due hanno smentito sui social.