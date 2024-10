Sonia Bruganelli a Domenica In: “Se sono fidanzata? Ti dico la verità…”

Sonia Bruganelli è spesso al centro dell’attenzione, soprattutto in riferimento alle novità di cronaca rosa; complice la separazione ormai lontana nel tempo con Paolo Bonolis e le voci di gossip che si sono susseguite nel tempo. La concorrente di Ballando con le stelle 2024 è stata spesso associata nelle ultime settimana ad Angelo Madonia; sarebbe lui il suo attuale fidanzato ma quanto raccontato oggi a Domenica In sembra presagire un momento forse non proprio così come definito e raccontato dalla cronaca rosa.

“Se sono fidanzata? Ti dico la verità, in questo momento devo prima capire cosa voglio dalla mia vita altrimenti rischio di fare solo ‘morti e feriti’”. Queste le parole di Sonia Bruganelli a proposito del suo attuale stato sentimentale, considerazioni sibilline e leggermente criptiche che rimandano ad un percorso personale e umano che viene prima di qualsiasi presunta liaison.

Sonia Bruganelli, a proposito del suo stato sentimentale, è tornata sul tema della separazione con Paolo Bonolis. “Il senso di colpa? Ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Quando ci si tradisce è quasi più facile, nel mio caso non è stato così. Quindi è come se a volte mi venga il dubbio: ‘Forse potevo aspettare?’”. La concorrente di Ballando con le stelle 2024 è stata poi incalzata da Mara Venier su un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Bonolis: “Tornare insieme? Credo che ora sia giusto fare i conti con me, con quello che desidero e quello che voglio… Forse questa volta scapperebbe!”