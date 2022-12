Chi è Stefano Mainetti, ex marito di Elena Sofia Ricci/ Compositore di musiche e…

Stefano Mainetti, ex marito di Elena Sofia Ricci: tra carriera e premi

Stefano Mainetti è uno dei più celebri compositori e direttori d’orchestra e, è notizia delle ultime ore, si è separato dalla moglie Elena Sofia Ricci dopo quasi 20 anni d’amore. La coppia ha condiviso la passione per lo spettacolo: lei è una delle più celebri attrici del piccolo schermo italiano, lui ha composto indimenticabili colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro. Mainetti nasce a Roma l’8 agosto 1957 e, sin da giovane, inizia gli studi per ottenere una formazione musicale. Frequenta l’Università e il Conservatorio e studia Direzione d’orchestra.

La sua attività di compositore di musiche lo vede impegno per il cinema, per la televisione e per il teatro, non solo in Italia ma anche all’estero. Compone e dirige le musiche dei film statunitensi Shooter – Attentato a Praga del 1995 e Silent Trigger del 1996: con Talos – L’ombra del faraone ottiene un prestigiosissimo riconoscimento, trionfando al Fantafestival del 1998 come miglior colonna sonora. Tra gli altri premi ricevuti anche il Premio Cinemusic Ravello Festival nel 2005 per il miglior tema per la fiction italiana grazie a Orgoglio.

Stefano Mainetti: i successi da compositore e la collaborazione con Elena Sofia Ricci

Stefano Mainetti è stato anche un grande maestro nella composizione di musiche sinfoniche ed orchestrali. Ha infatti realizzato numerosi progetti di grande successo come Abbà Pater e Tu es Christus: quest’ultimo non solo gli è valso il Premio Internazionale Euro-Mediterraneo come miglior compositore, ma il disco contiene anche alcuni brani interpretati da icone della lirica come Andrea Bocelli e Placido Domingo.

Stefano Mainetti ha condiviso con Elena Sofia Ricci numerosi successi nella sua carriera, collaborando anche con lei. A settembre, infatti, sono stati impegnati nel medesimo spettacolo Mammamiabella, accompagnato proprio dalle musiche del compositore. Entrambi hanno avuto una carriera splendida, coronata da grandi successi, sebbene nel privato il loro matrimonio, che durava da quasi 20 anni, sembra ormai naufragato.

