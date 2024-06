Chi è Stefano Rastelli, compagno di Romina Carrisi: “E’ perfetto per me”/ Il figlio Axel Lupo

Romina Carrisi – figlia di Al Bano e Romina Power – vive da circa due anni una splendida liaison con il compagno Stefano Rastelli. Un vero e proprio colpo di fulmine a dispetto della differenza d’età e che di recente, lo scorso 24 gennaio, è stato impreziosito dalla nascita del primo figlio della coppia: Axel Lupo. Per il regista si tratta del terzo figlio dato che, dal suo matrimonio precedente, aveva già avuto due figlie: Emma e Lola.

“Abbiamo iniziato a convivere solo cinque mesi dopo il primo incontro, da subito, mi trovo a mio agio con lui”. Parlava così Romina Carrisi a Verissimo a proposito del suo compagno Stefano Rastelli e di come, fin da subito, la scintilla tra loro sia stata più che poderosa. “Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e riesce a capirmi anche nei miei silenzi; per me non c’è dono più grande”.

Nonostante un amore così forte, Romina Carrisi e il compagno Stefano Rastelli non sentono il bisogno di compiere il grande passo del matrimonio: “Non vogliamo sposarci, siamo felici così” – spiegò la figlia di Al Bano e Romina Power – “Non c’è bisogno di ufficializzare, lo abbiamo fatto con nostro figlio. Se mai dovessimo farlo, vorrei una festa per pochi intimi…”.

Come spiegato dalla stessa Romina Carrisi, il vero lieto evento che ha suggellato l’amore per il compagno Stefano Rastelli è stato la nascita del figlio Axel Lupo. “Ho sporto di essere incinta mentre ero in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere il test” – raccontava la figlia di Al Bano a Verissimo – “Così ho scoperto di essere incinta”.

