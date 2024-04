Chi è Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron/ “L’amore è stato più forte della crisi…”

Tania Bambaci, compagna Samuel Peron: la carriera nel mondo dello spettacolo

E’ prossimo a dare avvio all’esperienza da naufrago all’Isola dei Famosi 2024; Samuel Peron dovrà fare a meno di una persona che da anni vive ogni attimo al suo fianco, sia nel privato che per il contesto professionale. Stiamo parlando della compagna Tania Bambaci, per nulla sconosciuta al mondo degli appassionati data la sua carriera legata al mezzo televisivo e non solo.

Chi è Samuel Peron, concorrente Isola dei Famosi 2024/ Il video prima della partenza per l’Honduras

Tania Bambaci – compagna di Samuel Peron – vanta un’importante carriera come attrice ma ancora prima di calcare i set si è messa in evidenza con la professione di modella. Il punto più alto è stato forse nel 2011 quando è riuscita a conquistare il titolo di Miss Mondo Italia; successivamente si è dedicata al contesto delle fiction senza dimenticare alcuni progetti dedicati al grande schermo.

Samuel Peron piange a Verissimo: "Morte mamma Gianna? Cerco di metabolizzarla"/ "Genitori sempre supportato"

Tania Bambaci e Samuel Peron, la crisi ‘sconfitta’ con l’amore: “Stavamo per lasciarci, ma…”

Nel merito delle curiosità di vita privata e sentimentale, nonostante un rapporto longevo e impreziosito dalla nascita di un figlio – Leonardo – Tania Bambaci e Samuel Peron non hanno ancora scelto il giorno propizio per il grande passo del matrimonio. In realtà, stando alle parole del ballerino, la coppia non ha alcuna fretta di dare seguito ai propositi nuziali: “Abbiamo altri progetti, il matrimonio può aspettare…”.

A dispetto della solidità di oggi e l’amore viscerale amplificato dalla nascita del figlio Leonardo, Samuel Peron e Tania Bambaci hanno comunque dovuto far fronte ad un periodo di forte crisi. Nel 2020 infatti la coppia è sembrata ad un passo dalla separazione, salvo poi tornare sui proprio passi grazie alla forza del sentimento. “Lei mi accusava di trascurarla e pensare solo al ballo e io mi sentivo incompreso” – ha spiegato il ballerino in un’intervista – “Stavamo per lasciarci ma l’amore è stato più forte”.

Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle/ L'annuncio in diretta: cosa c'è dietro il suo addio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA