Tania Bambaci e Leonardo, moglie e figlio di Samuel Peron/ “La crisi? Mi accusava di trascurarla ma…”

Samuel Peron e la moglie Tania Bambaci: dalla crisi alla nascita del figlio Leonardo

Samuel Peron sta per concludere la sua avventura all’Isola dei Famosi 2024 e tornare ai grandi amori della sua vita: sua moglie Tania Bambaci e suo figlio Leonardo. Quello tra Samuel Peron è sua moglie è un rapporto forte, che ha superato molti ostacoli nel corso degli anni, tra i quali anche una crisi che stava per separarli definitivamente.

Nel 2020, Samuel e Tania si sono allontanati a causa di incomprensioni e dei rispettivi impegni lavorativi. È stato proprio il celebre ballerino e maestro di Ballando con le stelle a spiegare l’accaduto: “Lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati“.

L’amore e la voglia di ritrovarsi hanno portato Samuel Peron e sua moglie Tania Bambaci a ritrovarsi e a superare la crisi. La stessa che per un attimo si è paventata anche durante l’avventura del ballerino all’Isola dei Famosi, dove si è improvvisamente vociferato di un possibile flirt di Samuel con Greta Zuccarello. I due naufraghi hanno però smentito categoricamente le voci, e l’arrivo di Tania in Honduras ha messo definitivamente fine ai sospetti.

Nel 2022 Tania e Samuel sono diventati genitori per la prima volta: è nato infatti Leonardo, che oggi ha due anni. “Diventare genitori per noi è stata una gioia indescrivibile – ha ammesso la coppia nel corso di un’intervista – e ora abbiamo un progetto più importante del matrimonio: regalare un fratellino o una sorellina al nostro Leonardo“. E chissà che il sogno non si realizzi proprio dopo l’Isola dei Famosi.

