Gianna e Luciano, chi sono i genitori di Samuel Peron/ “Mamma morta per una malattia, era la mia prima fan”

Gianna e Luciano sono i genitori di Samuel Peron: com’è morta la mamma e il ricordo del ballerino

Quando sei sperduto, su un’isola da ormai due mesi, a volte prevale lo sconforto e la solitudine che nessun nessun compagno di avventura può colmare: ti mancano le tue abitudini, i tuoi affetti più cari come è accaduto anche a un grande concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, Samuel Peron, che in diversi momenti si è commosso parlando dei suoi genitori e del loro rapporto. Il famoso ballerino, celebre volto di Ballando con le stelle, ha perso sua mamma Gianna Costenaro nel 2022 a causa di una malattia che la donna ha contratto durante la sua attività di operatrice sociosanitaria: un dolore ancora molto grande, di cui ha parlato in un confessionale, ammettendo che sua madre era il fulcro della sua vita.

“Si è sacrificata tanto per me”, ha raccontato Samuel Peron, ricordando come anche i suoi genitori fossero dei grandi appassionati di danza e amassero andare nelle balere: è stata mamma Gianna la sua prima fan, supportandolo e spronandolo a insistere nel mondo della danza, dove poi in effetti ha avuto un gran successo. “I miei ballavano, mia madre è sempre stata entusiasta di quello che ho fatto, la mia prima fan, la donna che mi ha spinto in tutto e per tutto.” ha raccontato Peron.

Il rapporto con papà Luciano

Papà Luciano è ancora al fianco del ballerino e ha anche presenziato nello studio dell’Isola dei Famosi 2024 per supportarlo in questa avventura: “I miei genitori sono stati un bellissimo esempio, devo tantissimo a loro, perché hanno fatto tantissimi sacrifici e spero di ricompensarli nella maniera giusta”, ha raccontato tra le lacrime Samuel, spiegando quanto poi suo padre sia ancora oggi per lui un punto di riferimento. “Sono orgoglioso di lui”, ha spiegato Samuel Peron, sottolineando l’importanza degli insegnamenti e dei valori ricevuti da entrambi i suoi genitori: d’altronde ha compreso ancor di più il loro ruolo da quando lui stesso è diventato papà del piccolo Leonardo, nato nel 2022 dalla compagna Tania Bambaci.











