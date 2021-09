Chi è Tommaso Eletti concorrente Grande Fratello Vip/ È polemica, le accuse:”sessista e manipolatore”

Tommaso Eletti la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021 divide il pubblico

Tommaso Eletti sarà tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sesta edizione, la sua partecipazione sta generando non poche polemiche. Fin da subito l’attenzione è ricaduta su Alfonso Signorini che è sempre stato apprezzato dal pubblico per la sua proverbiale tendenza a difendere le donne e a schierarsi contro chi cerca di offenderle. L’atteggiamento di Tommaso Eletti, nei confronti della sua ex Valentina, è sempre stato molto possessivo portando, in alcuni casi trattando la donna come un vero e proprio oggetto. Al centro delle polemiche, quindi, il suo atteggiamento geloso, sessista e manipolatore che è ampiamente emerso in occasione della sua partecipazione a Temptation Island.

Il presagio è quello che, alla prima frase sessista e contro le donne, si scateni la comprensibile ira del conduttore del Grande Fratello Vip 2021, Alfonso Signorini e che vengano presi dei seri provvedimenti da parte della redazione. Tommaso Eletti è stato ampiamente criticato anche dalla seguitissima Selvaggia Luccarelli, che ha concluso uno dei suoi post sui social auspicando ironicamente che non venga maltrattato lo share! In merito alla partecipazione di Tommaso, Valentina ha ammesso che prima o poi, il suo ex, dovrà fare i conti con sé stesso. Un’affermazione che lascia trapelare poco interesse da parte di Valentina, ma anche il presagio che quest’esperienza possa non portare un riscontro positivo a Tommaso Eletti. Inoltre, ad aggravare la posizione poco avvantaggiata di Tommaso Eletti c’è anche una sua affermazione in merito alle due opinioniste presenti nello studio del GF Vip. In occasione della sesta edizione, infatti, saranno Adriana Volte e Sonia Bruganelli a commentare le esperienze degli abitanti della casa più spiata d’Italia. Proprio in merito a queste due vip, Tommaso avrebbe ammesso di non sapere chi siano.

Come mai Tommaso Eletti è al Grande Fratello Vip 2021?

Il giovanissimo ragazzo romano Tommaso Eletti ha incontrato la notorietà tra il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island. Nasce a Roma, nel 1999, in una famiglia sicuramente benestante che gli offre la possibilità di frequentare la St Francis International School romana. L’ex concorrente di Temptation Island ha una sorella più grande che vive a Miami. Tommaso Eletti, in occasione della partecipazione al suo primo reality, che mette alla prova le fedeltà delle coppie, si è imposto come protagonista grazie alla sua tormentata relazione con la sua ex Valentina Nulli Augusti. La relazione tra Tommaso e Valentina, ai tempi della partecipazione a Temptation Island, era di fresca data: la coppia stava insieme da circa un anno e mezzo e, fin da subito, aveva suscitato clamore per la differenza d’età. Valentina, infatti, ha diciannove anni in più rispetto a Tommaso.

La partecipazione a Temptation Island è sorta come necessità per mettere alla prova la proverbiale gelosia di Tommaso. Un atteggiamento ai limiti del moroso che ha caratterizzato l’intero percorso della coppia all’interno del reality e che li ha spinti a dividersi e a tornare a casa separati. Una volta conclusa l’esperienza di Temptation Island Tommaso avrebbe tentato, invano, di riconquistare Valentina che, restando ferma sulla sua decisione presa al falò di confronto, ha declinato qualsiasi tipo di avance.



