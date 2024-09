CHI E’ UMBERTO MARIA ANZOLIN: “UNA CRISI TERRIBILE NEL 2009, MA LUI…”

Chi è Umberto Maria Anzolin, marito di Heather Parisi? Nel nuovo appuntamento domenicale con gli approfondimenti e le interviste esclusive di “Verissimo”, rivedremo negli studi del talk show di Canale 5 la 64enne ballerina e showgirl statunitense, pronta a raccontarsi a 360 gradi con la padrona di casa, Silvia Toffanin, e pure ad aprire il personale scrigno dei ricordi. E, in attesa di assistere alla nuova ospitata di Heather Parisi nel salotto televisivo più in vista delle reti Mediaset possiamo raccontare qualcosa sul suo terzo e ultimo marito nonché attuale compagno, l’uomo assieme al quale la conduttrice di Los Angeles ha trovato finalmente una sua stabilità, diventando a 50 anni mamma di due gemelli.

Per scoprire chi è Umberto Maria Anzolin, marito di Heather Parisi, restio ai riflettori a differenza della sua compagna, dobbiamo affidarci ovviamente alle parole della ballerina americana ma oramai naturalizzata italiana, e a un fatto di cronaca che aveva visto balzare proprio il nome dell’imprenditore di origini venete (di cui non si conosce con esattezza la data di nascita) sui siti di cronaca e ovviamente anche di gossip. Erede di famiglia della storica Conceria Anzolin in Veneto, messa in liquidazione nel 2010 dopo una lunga storia a causa del fallimento, Umberto aveva deciso di allontanarsi dall’Italia e stabilirsi con la sua famiglia in Estremo Oriente, decisione che aveva provocato alcune polemiche: infatti, dal 2011 la coppia ha scelto di vivere ad Hong Kong, città che Anzolin conosce bene dato che c’era una succursale della sua azienda.

HEATHER PARISI SUL MARITO, “INCINTA A 50 ANNI? MI HA DATO DUE BIMBI CHE…”

“Noi non siamo mai scappati, è solo un sogno diventato realtà”: parlando delle vicende di Umberto Maria Anzolin, marito di Heather Parisi, la consorte aveva risposto alle accuse di chi pensava che i due fossero fuggiti lì dopo il fallimento della Conceria Anzolin, lasciando poi che fossero i fatti a motivare la loro scelta e spiegando che nessun reato era stato ccmmesso. Da allora i due si sono insediati lì assieme ai due gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria, ma su quella vicenda non sono mai più tornati: tuttavia se Umberto Maria è più riservato, Heather ha svelato qualche dettaglio della loro storia d’amore, ammettendo di avere incontrato l’amore della sua vita a 45 anni e dopo due precedenti matrimoni. Il classico colpo di fulmine? A quanto pare, sì: “Lui è l’amore della mia vita (…) Ci siamo guardati ed è stato amore. Tuttora il suo sguardo mi fa questo effetto”.

E parlando di Umberto Maria Anzolin, marito di Heather Parisi, si scopre che potrebbe essere davvero la storia d’amore più importante per la 64enne showgirl che, se da un lato ha rapporti un po’ tesi con le altre due figlie, avute rispettivamente con Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sembra aver dato vita a un idillio famigliare col suo ultimo marito: “Lui è romantico, mi apre la porta e mi porta il caffè a letto. Mi scrive le frasi sul vetro, mi fa tante sorprese. È una persona che mi ha fatto diventare serena (…) Mi capisce. Io con lui sono nuda”. E sulla nuova maternità tardiva ha sempre ribattuto alle critiche: “Sono rimasta incinta a 50 anni. Non è stato facile, ci abbiamo messo un paio due anni. Lui soffriva, non sapeva come aiutarmi, ho avuto una crisi terribile nell’agosto del 2009 (…) Però lui mi hai dato due bambini curiosi della vita e sinceramente felici di vivere ogni esperienza che la vita offre”.