Chi è Valentina Comelli de Il Collegio 6/ Permalosa, carattere difficile che ama i selfie con le pecore

Chi è Valentina Comelli concorrente de Il Collegio 6

Valentina Comelli arriva direttamente da Zone (vicino Brescia) per la sesta edizione del noto programma televisivo Il Collegio 6 in onda solo su Rai 2. Valentina è una quindicenne che nel suo video di presentazione, inizia dicendo di provenire dalle montagne – dove si sta al fresco! Subito dopo la ragazza si descrive come abbastanza permalosa, ma anche molto molto vivace.

Nel video è presente anche sua mamma che la descrive come una ragazza dal carattere impegnativo e che non aiuta mai nell’azienda agricola di famiglia; l’aneddoto divertente che viene raccontato subito dopo è che Valentina si fa i selfie con le capre che, addirittura, le sorridono – e da questo nasce un simpatico battibecco tra madre e figlia. Già dal video del backstory possiamo intuire quanto Valentina Comelli sia una ragazza allegra e simpatica e che sicuramente si farà riconoscere all’interno del Collegio.

Valentina Comelli, timida ma…

La madre di Valentina Comelli dichiara che probabilmente all’inizio sua figlia sarà molto timida di primo impatto, ma poi sicuramente il suo carattere preponderante uscirà fuori. Il video di presentazione finisce con Valentina che dice di sperare di rendere fiera sua mamma a Il Collegio 6. Ovviamente Valentia ha dei profili attivi sui social più in voga di questi ultimi tempi: su Instagram ha un profilo attivo ed aperto che conta circa 7.490 followers e nove post e diverse cartelle in evidenza.

Valentina Comelli possiede anche un account attivo sulla piattaforma cinese TikTok: qui la ragazza ha circa 22.2K follower con un totale di 543.5K di mi piace. I suoi video sono vari (dai balletti ai video in cui parla) ed hanno un discreto successo e un numero di visualizzazione non troppo elevato; ma sicuramente questi numeri aumenteranno nel momento in cui si farà conoscere a Il Collegio 6.

