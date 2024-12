Un amore importante quello tra Andrea Bocelli e Veronica Berti, la sua seconda moglie, sposata solamente nel 2014, ben dodici anni dopo la separazione dalla sua prima moglie, Enrica, dalla quale erano nati i figli Amos e Matteo. I fiori d’arancio tra Enrica e Andrea sono arrivati il 21 marzo del 2014: già da due anni, i due erano diventati genitori di una bimba, Virginia, che ama la musica proprio come il papà. Le nozze, come dicevamo, sono arrivate nel 2014 ma il grande amore tra i due andava avanti ormai da tempo. Parlando proprio di Veronica, Bocelli ha rivelato che per lui “il matrimonio era iniziato non appena ci siamo incontrati”. Un rapporto serio e fin da subito concreto, dunque, tra i due, che si sono conosciuti quando Veronica era giovanissima.

Figli di Andrea Bocelli, chi sono Amos e Matteo/ Cosa fanno nella vita i primogeniti del tenore

Come si sono innamorati Veronica Berti e Andrea Bocelli

Il primo sguardo è arrivato nel 2002, con il tenore ospite di un importante evento musicale. La moglie, all’epoca 18enne, era giovanissima mentre il cantante si era da poco separato con Enrica Cenzatti, dalla quale erano nati i due figli. Per entrambi è stato un colpo di fulmine: un amore nato immediatamente, un momento meraviglioso che ha dato vita a tutto il resto. Basti pensare che la convivenza tra i due è cominciata la sera stessa, come rivelato proprio da Bocelli più avanti. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza ma nessuno dei due li ha mai sofferti. Inoltre, come spiegato da Bocelli, “le grandi differenze di età sono una tradizione nella mia famiglia”. Nessun problema, dunque, né per lui che per la sua dolce metà, diventata poi mamma di Virginia.

Sandro ed Edi, chi sono i genitori di Andrea Bocelli/ "Sono cresciuto in una famiglia molto unita"

Il matrimonio tra Andrea Bocelli e Veronica Berti è arrivato nel 2014, presso il Santuario della Madonna di Montenero, in Toscana. I due si sono scambiati le fedi davanti alla piccola Virginia, la loro prima e unica figlia insieme: presenti ovviamente anche Amos e Matteo, i primi figli del tenore nati dall’amore con Enrica Cenzatti. Da quel momento, o meglio, da dieci anni prima, Veronica è diventata il braccio destro del marito, essendo sempre al suo fianco nei momenti importanti.