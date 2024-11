Veronica Berti è la moglie di Andrea Bocelli, il tenore italiano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Un grande amore quello nato tra i due che si sono sposati il 21 marzo del 2014 e da allora non si sono mai più lasciati. Proprio Bocelli ai microfoni del The Guardian ha rivelato che sin dal primo istante in cui Veronica ha capito che sarebbe stata la donna giusta per lui. “Il ​​matrimonio è iniziato quando ci siamo incontrati” – ha detto Bocelli sulla moglie Veronica.

Tra i due tutto è iniziato nel lontano 2002 quando Veronica ed Andrea si ritrovano ad un evento musicale dove il tenore era stato chiamato per cantare l’aria Occhi Di Fata. Veronica Berti aveva soli 18 anni, mentre il tenore era già affermato e da poco si era separato dalla prima moglie Enrica Cenzatti, madre dei figli Matteo e Amos L’incontro con Veronica ha lasciato il segno, visto che ancora oggi il tenore racconta “è stato un momento meraviglioso tra noi”.

Andrea Bocelli e il grande amore per la moglie Veronica Berti

Non solo, Andrea Bocelli ha confessato sul primo incontro con la moglie Veronica Berti: “è stato l’inizio più rapido e veloce, perché siamo andati a vivere insieme quella stessa sera”. Da quel momento i due hanno cominciato una relazione nonostante la differenza di età. Li separano 25 anni, ma non è mai stato un problema per entrambi. “Le grandi differenze di età sono una tradizione nella mia famiglia” ha detto Bocelli. Inoltre il tenore ha aggiunto: “sono molto religioso e la differenza di età si vede molto nei matrimoni biblici”.

Nel 2014, i due si sono scambiati i voti al Santuario della Madonna di Montenero in Toscana, in Italia. Un giorno speciale, visto che la figlia Virginia festeggiava due anni divisa. “Quando due persone si sentono come noi, vogliono che sia un accordo permanente” ha confessato il tenore al Daily Mail.