Virginia Bocelli: chi è la figlia di Veronica Berti e Andrea Bocelli

Virginia Bocelli è l’unica figlia di Veronica Berti. Ha 12 anni ed è il frutto dell’amore tra la madre e Andrea Bocelli. Quest’ultimo, già padre di Amos e Matteo, nati da una relazione precedente, è diventato così padre per la terza volta. Da papà Andrea, Virginia ha ereditato la passione per la musica. Oggi, infatti, è già una star internazionale sia per la sua bellissima voce, ma anche per il talento da attrice. Dopo aver recitato nella fiction “Doc – Nelle tue mani”, ha recitato anche nel film “Cabrini”.

Virginia, inoltre, è anche una ginnasta avendo vinto i campionati regionali di ginnastica ritmica anche se il suo futuro sembra già scritto. Dopo aver accompagnato il padre in alcuni concerti, ha stregato gli addetti ai lavori e oggi è sempre più richiesta a livello internazionale.

Virginia e il legame con papà Andrea Bocelli

Virginia e Andrea Bocelli hanno un legame davvero speciale. Sin da piccola, si è avvicinata al mondo della musica scoprendo di avere un talento immenso esattamente come il padre e il fratello Matteo. Pur essendo giovanissima, sembra destinata a scrivere pagine importanti per la musica e di lei, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi qualche tempo fa, il tenore diceva:

«Virginia è in cima ai pensieri, miei e di Veronica. È la più coccolata, è una bimba determinata e ha la fortuna di avere più talenti. Oltre a fare ginnastica artistica a livello agonistico, è intonata, ama la musica, studia pianoforte. È presto per dire se e quanto la musica sarà la sua “strada maestra”. Ma è importante che la coltivi, come bagaglio di crescita personale». Virginia, dunque, continuerà a dedicarsi alla musica senza pressioni e con il totale sostegno dei genitori, pronti ad aiutarla in tutte le sue scelte.