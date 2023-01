Chi è Vincenzo Donnamaria, il padre di Edoardo/ Al GF Vip per ‘bacchettare’ Antonella Fiordelisi?

Vincenzo Donnamaria, questa sera il confronto in diretta con Edoardo

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip si appresta a regalare nuovi imperdibili colpi di scena e confronti ancora mai visti. Tra gli ospiti di questa sera infatti spicca la presenza del padre di Edoardo, Vincenzo Donnamaria. L’uomo si è spesso pronunciato sul percorso del figlio, soprattutto tramite i vari canali social, ma il suo contributo non era mai arrivato di persona nella Casa del GF Vip.

Vincenzo Donnamaria darà luogo ad una imperdibile sorpresa per suo figlio, Edoardo Donnamaria. Molto probabilmente l’intento sarà quello di donare nuova forza e supporto al volto di Forum soprattutto dopo le ultime vicissitudini con Antonella Fiordelisi. L’ultima settimana è stata letteralmente straziante per la coppia, e diversi compagni di viaggio hanno confermato come il giovane stia iniziando a dare segni di debolezza sia fisica che mentale al GF Vip. C’è grande curiosità dunque sull’ingresso nella casa di Vincenzo Donnamaria; quale sarà la reazione di Edoardo? Di sicuro ci sarà da commuoversi, visto il legame affettivo particolarmente forte tra i due. Lo stesso Vincenzo Donnamaria ha più volte raccontato tramite i social l’estremo affetto per suo figlio. E chissà che l’uomo non abbia anche l’occasione di confrontarsi anche con la Fiordelisi…

Chi è Vincenzo Donnamaria, avvocato cassazionista e carriera musicale

Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo e prossimo ospite al Grande Fratello Vip. è uno stimato avvocato oltre che socio fondatore di un rinomato studio legale a Roma. Al suo impegno come cassazionista si aggiungono i numerosi riconoscimenti e titoli presenti nel suo curriculum, con in particolare una menzione all’operazione che ha portato all’acquisizione del gruppo Pfizer in Italia. Di quest’ultima, è stato anche il presidente del collegio sindacal, così come per Allegra e Chafaro Pharma Italia.

Non tutti sono inoltre a conoscenza della carriera musicale di Vincenzo Donnamaria. L’avvocato ha infatti un passato da cantautore; “Tu chiamale se vuoi, citazioni” è il suo lavoro discografico principalmente noto, seppur ad una fetta ristretta di pubblico. Tra l’altro, l’amore per la musica è stato anche trasferito al figlio, Edoardo Donnamaria, come dimostrato dai suoi stessi trascorsi musicali. L’ex volto di Forum è infatti noto nel mondo della musica con il nome d’arte Drojette; poco noti sono però i brani incisi nel corso della sua breve carriera artistica, così come per il padre Vincenzo.

