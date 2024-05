Chi è Violeta Toloba, la modella avvistata con Fedez in discoteca/ “Non era Garance Authié”

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è finito nel tritacarne delle critiche sul web a causa di un presunto flirt con la modella francese Garance Authié. Solo qualche giorno fa, il rapper è stata pizzicato mano nella mano con la sua nuova fiamma in occasione del Gran Premio di Monaco. Tuttavia, nelle ultime ore, è successo qualcosa che sembra rimescolare le carte in tavola.

Il rapper, infatti, è stato avvistato in un noto locale di Monte Carlo ma insieme a un’altra modella. L’indiscrezione è stata lanciata da Very Inutil People che ha rivelato come in compagnia dell’artista ci fosse Violeta Toloba che sarebbe la vera protagonista del video che ritrae Fedez dare il bacio a una misteriosa ragazza. Il rapper ha intrapreso una relazione con Toloba o si tratta di un fuoco di paglia?

Fedez bacia una modella in discoteca: la reazione di Chiara Ferragni

Questi giorni Fedez è stato avvistato insieme alla modella francese Garance Authié con la quale si sarebbe scambiato tenere effusioni in discoteca. Il video che lo ritrae insieme alla nuova fidanzata, ha lasciato pensare che il rapper abbia ormai messo da parte la storia con Chiara Ferragni voltando completamente pagina.

L’imprenditrice digitale in tutta risposta si è concessa una vacanza in relax da mamma single all’estero. Ferragni è volata a Madrid con i suoi bambini, Leone e Vittoria documentando tutto sul web e non solo; con lei e i figli anche il cagnolone Paloma stretto in un abbraccio famigliare. Insomma, la dove il rapper sembra darsi alla vita mondana l’influencer risponde dando valore alla famiglia quasi come se avesse rivolto una velata frecciata al suo ex marito.

