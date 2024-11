Nei giorni scorsi si è presentato un nuovo cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne, si tratta di Willian Marino. L’uomo ha 42 anni ed è originario di Agropoli, in provincia di Salerno. Non sono molte le informazioni che al momento si conoscono su di lui, in trasmissione ha rivelato di non essere mai stato sposato, però ha avuto una compagna. Per quanto riguarda la sua sfera professionale, sbirciando sul suo profilo Instagram è facile capire che lavora come parrucchiere. Dai social si può anche vedere che ha una figlia.

Quando William Marino ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne non è affatto passato inosservato, con il suo fascino infatti ha subito catturato l’attenzione del pubblico e di molti telespettatori, ha colpito anche Tina Cipollari. In puntata Maria De Filippi ha subito intuito che l’opinionista è rimasta affascinata dal cavaliere, lei non ha negato.

Nell’amtissimo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 il nuovo cavaliere si è presentato per conoscere Prasanna. Nel momento in cui si è presentato ha fatto sapere che di lei, oltre alla sua bellezza, lo ha colpito la sua timidezza e la sua riservatezza. Incuriosito dalla dama sperava che gli avrebbe dato la possibilità di iniziare una frequentazione, ma non è stato così. La donna infatti lo ha ringraziato per le cose carine che le ha detto ma ha fatto sapere di non essere interessata a conoscerlo. Il motivo? Perché non le piace esteticamente.

Prasanna da un po’ frequenta Alessio, il loro rapporto però fino ad ora è stato caratterizzato da molti alti e bassi, probabilmente è per via della loro situazione che ha preferito non intraprendere un percorso di conoscenza con William Marino. Dopo il rifiuto della dama al Trono Over di Uomini e Donne Ilaria si è detta interessata al nuovo cavaliere. Quando Maria De Filippi ha chiesto al 42enne se anche lui fosse incuriosito dalla dama ha risposto di si ed è rimasto nel programma, ad oggi però i due non sono ancora usciti insieme.