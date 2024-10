Alessio e Prasanna, storia a gonfie vele: le rivelazioni a Uomini e Donne

Tra tante coppie che chiudono la loro conoscenza dopo poche uscite, ce n’è anche qualcuna che a Uomini e Donne trova l’amore. È il caso di Alessio Pili Stella e Prasanna. la cui conoscenza procede a gonfie vele, al punto tale che si inizia anche a parlare di amore. Al centro dello studio di Canale 5, Alessio conferma di aver trovato una persona speciale, nonostante si sia rimesso in gioco da pochi mesi dopo la fine della storia con Claudia Lenti.

“Prasanna mi piace molto. – ha ammesso in studio Alessio – Io sono entrato qui in punta di piedi, però fin dalla prima sera sono stato molto bene perché c’è stata subito complicità. Ci siamo trovati e anche molto bene. Di fatto abbiamo continuato ad uscire.”

Prasanna innamorata di Alessio? “È una persona molto bella”

Emozionata e un po’ imbarazzata, Prasanna ha confermato la versione del cavaliere a Uomini e Donne, dicendosi presa a tal punto da lui da rifiutare i numeri di telefono degli altri cavalieri. “La mia scelta verso Alessio non è stata fisica ma caratteriale. – ha ammesso – È una persona molto bella, ci troviamo su molte cose, abbiamo gli stessi interessi, valori, come la famiglia e il lavoro… Da qui a dire che sono innamorata è un po’ presto, ma nel momento in cui riesco a sottrarre del tempo alla mia famiglia, capisco se una persona fa per me o no.” Alessio e Prasanna, per ora, non lasciano lo studio di Uomini e Donne e continuano a conoscersi, ma tutto fa credere che sta per nascere una nuova coppia.

