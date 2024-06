Chi è Yousuke Aikawa? Acchiappatalenti 2024/ Il samurai che sposa filosofia napoletana:”Se non vinciamo…”

Yousuke Aikawa si ripresenta con entusiasmo all’Acchiappatalenti 2024, prima di tornare in pista per l’esibizione finale assieme al coach Francesco Paolantoni. “Sono nato come samurai in Giappone, ma ora abito a Napoli. Anche i samurai antichi facevano poesia, proprio come i napoletani antichi”, racconta Yousuke Aikawa poco prima di salire sul palco. Questa sera, come previsto, si esibisce al fianco di Paolantoni, che ha scommesso sul suo talento e che è certo possa portare a casa la vittoria.

L'Acchiappatalenti 2024, finale/ Diretta e vincitore: Wanda Nara, scontro con Teo Mammuccari per Vaglica

“Lui sposa la filosofia orientale con quella napoletana e abbiamo preparato un numero incredibile”, anticipa Paolantoni di fronte alle telecamere di Raiuno. “Se non vinciamo è una sconfitta per l’umanità”, aggiunge ancora il comico partenopeo. Dunque, arriva il momento di mettersi alla prova per Yousuke Aikawa e il suo maestro, eccezionalmente coinvolto nel numero da samurai.

Viviana Masini e Lamont, genitori di Marcell Jacobs/ "Mio padre? Da bimbo non lo ricordo: a scuola dovevo..."

Yousuke Aikawa brilla insieme a Paolantoni nella finale dell’Acchiappatalenti 2024

La loro esibizione, naturalmente, mixa il combattimento da samurai con il duetto sulle note di O’sole mio. Tutto il pubblico dell’Acchiappatalenti 2024 si alza in piedi per tributare la coppia, ma il merito va a Yousuke Aikawa e alla sua originalità. La giuria, comunque, apprezza, così come la padrona di casa Milly Carlucci che commenta: “L’arte è l’arte”.

La Ventura non si aspettava una performance credibile da parte di Paolantoni e lo punzecchia simpaticamente. Il pezzo forte d’altra parte è Yousuke Aikawa, che ancora una volta fa un figurone. Sarà lui il vincitore di questa edizione dell’Acchiappatalenti? “Ci siamo divertiti e ci siamo emozionati, non ce lo aspettavamo”, dice la Ventura. Premiati impegno ed entusiasmo: Yousuke Aikawa colleziona ventiquattro punti.

Marcell Jacobs, chi sono la moglie e l'ex compagna/ "Primo figlio? Ero un ragazzo, l'ho vissuta male e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA