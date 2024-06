L’Acchiappatalenti 2024, Finale/ Diretta, concorrenti e vincitore: Teo Mammucari favorito con Denis Zygalts?

L’Acchiappatalenti 2024, anticipazioni finale 8 giugno 2024: chi sarà il vincitore?

L’Acchiappatalenti, il nuovo programma condotto da Milly Carlucci, è arrivato alla sua gran finale. L’ultima puntata va in onda in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico questa sera, sabato 8 giugno, a partire alle 21.35 su Rai 1. Per la finale i 5 acchiappatalenti Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara scendono in pista con i rispettivi talenti scelti nel corso delle quattro puntate andate in onda.

Nella puntata finale de L’Acchiappatalenti, tutti i finalisti realizzeranno un’esibizione insieme al proprio ‘coach’, interagendo quindi con esso. La finale sarà articolata in due manche, più due manche Jolly. Alla fine di ogni manche sarà il televoto da casa a stilare una classifica provvisoria. Durante le manche Jolly, invece, sarà presentato un talento al buio, con alcuni indizi, e verrà data la possibilità agli acchiappatalenti di aggiudicarselo con il fatidico martelletto, entro i 15 secondi a disposizione.

L’Acchiappatalenti 2024, i finalisti e un’ultima possibilità per i coach

Il pubblico da casa potrà votare l’acchiappatalenti preferito sugli account X, Facebook e Instagram della trasmissione, mentre la giuria, composta dalla presidente Simona Ventura con Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, potrà votare le varie esibizioni con un voto da zero a 10. Al termine delle esibizioni la somma delle votazioni social e della giuria determineranno i vincitori dell’edizione.

Ma chi sono i cinque finalisti scelti dagli Acchiappatalenti? Denis Zygaltsov è il talento in gara per Teo Mammucari; le Sensual Ladies sono invece le finaliste di Wanda Nara. Gli Immortals sono i talenti scelti da Sabrina Salerno, mentre Andrea Fratellini è nel team di Mara Maionchi. Infine, Trigg Watson è stata la scelta del comico Francesco Paolantoni. Tra loro cinque potrebbe esserci il vincitore di questa prima edizione de l’Acchiappatalenti.

Come seguire la finale de L’Acchiappatalenti 2024

La gran finale di L’Acchippatalenti di Milly Carlucci – che ha preso quest’anno il posto de Il Cantante Mascherato – andrà in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:35, ma si potrà seguire anche in altri modi. In contemporanea la puntata è infatti disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, e sarà poi disponibile sempre sulla piattaforma a partire dal giorno successivo alla diretta. Il pubblico da casa nel corso della serata può votare tramite i profili social del programma.











