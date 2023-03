Chi era Maria Mercader, madre di Christian De Sica/ Carriera e “doppio” matrimonio

Maria Mercader, gli esordi nel cinema e l’arrivo in Italia nel ’39

La comicità è da sempre un vanto per il cinema italiano, si sprecano gli esempi di artisti e volti che hanno sfruttato le varie sfaccettature dell’umorismo per costruire la propria carriera di spicco. Tra gli attori che meglio si inseriscono in tale ambito non può non essere menzionato Christian De Sica; tra gli attori più iconici della commedia detta all’italiana e capace di seguire le orme paterne con una propria personalità.

Christian De Sica avrà fatto certamente tesoro degli insegnamenti dei genitori, sia nel contesto professionale che di vita. Essere figli d’arte non basta per spiccare il volo; il suo successo nel mondo del cinema è comunque dovuto principalmente al suo incredibile talento. Suo padre è stato il grande Vittorio De Sica, protagonista indiscusso del neorealismo cinematografico. Ma nello stesso mondo ha mosso i suoi passi la madre, Maria Mercader. Classe 1918, è stata un’attrice spagnola dal valore inestimabile che è riuscita a farsi largo anche nel panorama attoriale italiano. Dopo i successi in patria, la donna è arrivata in Italia nel 1939, 3 anni prima di conoscere l’amore della sua vita: Vittorio De Sica.

Maria Mercader e Vittorio De Sica, l’incontro sul set e il matrimonio non riconosciuto

Maria Mercader, scomparsa nel 2011 all’età di 92 anni, ha segnato il suo debutto nel cinema italiano con Un garibaldino al convento – pellicola prodotta nel 1942 – e proprio sul set ha conosciuto il suo futuro marito, Vittorio De Sica. Quest’ultimo aveva di recente divorziato dalla sua prima moglie, Giuditta Rissone, ma prima di convolare a nozze con la madre di Christian De Sica impiegò ben 17 anni. La cerimonia avvenne nel 1959 in Messico, per una cerimonia dedicata a pochi intimi. Tra l’altro, la celebrazione non venne riconosciuta per le leggi vigenti in Italia portando la coppia a prendere la cittadinanza francese per sposarsi nuovamente a Parigi nel 1968.

Dall’amore tra Maria Mercader e Vittorio De Sica sono nati ben due figli, il celebre attore Christian e Manuel. “Era spiritosa e non si prendeva mai sul serio: bella e simpatica… Lei faceva l’attrice per stare vicino a mio padre, sennò tornava alla prima moglie“. Raccontava così – in alcune vecchie interviste – Christian De Sica le peculiarità del carattere della madre anche in funzione del rapporto del padre.











