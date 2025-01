Bonus del Grande Fratello: ecco i quattro concorrenti che ce l’hanno

Così come i concorrenti che sono stati eliminati o hanno abbandonato la Casa del Grande Fratello volutamente hanno avuto la possibilità di ritornare in gioco con un televoto a sorpresa voluto dalla produzione, allo stesso modo nella Casa è stata data la medesima possibilità a quattro concorrenti ancora in gara. Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash per decidere chi tra i gieffini in gara potesse ottenere un bonus, ovvero una seconda vita nel reality.

Ciò vuol dire che, i quattro più votati dal pubblico potranno rientrare in gioco in caso di eliminazione ed essere nuovamente concorrenti a tutti gli effetti grazie al bonus del Grande Fratello. Ma chi ha ottenuto questo privilegio? Il pubblico ha deciso di premiare le coppie più in vista in questo momento nella Casa: Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez e Zeudi Di Palma sono, infatti, i concorrenti con il bonus.

Sorpresa Zeudi tra i bonus del Grande Fratello: l’ha ottenuto grazie a Helena?

Il fatto che Lorenzo e Shaila fossero tra i concorrenti al momento più amati dal pubblico del Grande Fratello è cosa ormai nota, visti i risultati ottenuti anche nei precedenti televoti che li hanno visti protagonisti. Stessa cosa per Javier, già risultato il preferito dal pubblico in alcune occasioni. A sorprendere è stato il bonus di Zeudi, che non è mai realmente brillata nei televoti.

A dare una spiegazione plausibile a questo bonus è stata però Helena Prestes. Secondo la modella brasiliana, Zeudi sarebbe stata sostenuta dalle sue sostenitrici, in virtù del rapporto speciale che si era creato tra loro prime del suo ritorno nella Casa. La Miss Italia avrebbe, dunque, sfruttato il ‘movimento Zelena’ e, di fatto, la forza che in quel momento Helena aveva a livello di televoto. Vista la sua assenza in Casa, il supporto del suo pubblico è andato alla persona a lei più vicina: Zeudi, appunto. Cosa che potrebbe ora cambiare drasticamente, vista la frattura che si è ormai creata tra le due donne.

