I fari di questa sera sono puntati sul terzo appuntamento con ‘Libera’, fiction di Rai Uno che continua ad incassare successi in termini di seguito e curiosità e le anticipazioni Libera della puntata di questa sera svelano che verrà messo un nuovo tassello per scoprire la verità sulla morte di Bianca. La seconda puntata in particolare ha attirato l’attenzione degli spettatori per una svolta cruciale nel merito della trama principale: perché Bianca è stata uccisa? Questo l’interrogativo dominante ma che per ovvie ragioni ha interessato all’unisono gli appassionati di ‘Libera’. Bianca è la figlia della giudice Libera Orlando, impersonata da Lunetta Savino, si è sempre pensato che la ragazza fosse morte accidentalmente a causa di un overdose ma l’arrivo di una lettera anonima a Libera ha stravolto tutto.

La protagonista, quindi, ha iniziato ad indagare ed ecco che, nel corso della seconda puntata di ‘Libera’ – non senza repentini cambi di fronte e colpi di scena – abbiamo finalmente scoperto perché Bianca è stata uccisa. In un primo momento sembrava essere sentimentale il movente dopo che la giudice, per puro caso, ha incontrato Pietro (Matteo Martari), il ragazzo stava insieme a Bianca prima del tremendo omicidio. La pista ben presto si rivela errata, tuttavia è proprio grazie a lui che si risale al primo sospettato di essere l’autore del delitto: Vanni Rosani, proprietario dello yacht dove appunto Bianca lavorava la sera del triste evento. Costui, stando al suo stesso racconto messo alle strette dai protagonisti, confessa di aver messo una pasticca in un drink della povera ragazza chiaramente a sua insaputa; un gesto fatale che è dunque costato la vita alla figlia di Libera, ma perché Bianca è stata uccisa?

Anticipazioni Libera ultima puntata: perché Bianca è stata uccisa? Svelata la verità dolorosa

Le anticipazioni su Libera, svelano che la giudice e Pietro cercheranno di andare a fondo alla questione al fine di scoprire finalmente perché Bianca è stata uccisa ma – come anticipato – la situazione si presenterà più intricata del previsto. L’assassino, a sua volta, verrà trovato senza vita proprio quando avrebbe dovuto offrire in tribunale la sua deposizione chiave. Ma i protagonisti di ‘Libera’ non si daranno per vinti e un’ulteriore svolta arriverà grazie ad un amico di Bianca. Si tratta del figlio di Aldo Ferrero, giudice e presidente della sezione penale di Trieste interpretato da Roberto Citran ed acerrimo nemico della Orlando. La scoperta sarà però sconcertante: Bianca è morta vittima di un complotto orchestrato per insabbiare una verità scomoda, nel tentativo di aiutare la madre, voleva metterla al corrente che una sentenza stava per essere manipolata in favore del colpevole.