Anticipazioni Libera fiction di Rai1, prossima puntata del 10 dicembre 2024: Clara rischia la vita

Come finisce Libera, fiction di Rai1 anticipazioni sulla prossima puntata del 10 dicembre 2024 svelano che Pietro pur di salvare la Orlando, iscritta nel registro degli indagati dal PM De Marco dopo aver ascoltato il giudice Aldo Ferrero, suo acerrimo nemico, finisce in carcere. La giudice si mobiliterà per salvarlo anche coinvolgendo il padre Italo a testimoniare a sua favore ma non si rivelerà facile perché Pietro, dopo la morte della mamma, non ha più rapporti con lui. Dunque, Pietro rimarrà in carcere ma dalle anticipazioni Libera, della puntata di martedì prossimo si scopre che proprio in carcere riceverà una soffiata importante sulla morte di Bianca.

Scendendo più nel dettaglio Pietro individuerà una nuova pista da seguire che porterà dritto a un nome: Sergio Covacich. La soffiata si rivelerà giusta, Libera e Pietro si presenteranno al cantiere navale di sua proprietà. Covacich sa benissimo chi sono i due e cercherà di intimidirli con l’intervento di un suo fidato scagnozzo, Teschio. In maniera subdola e infima l’uomo drogherà la nipote della giudice mettendole dell’anfetamina nella borraccia. Clara rischia la vita, morirà? E non è tutto perché in seguito investirà con l’auto il padre di Pietro. Tuttavia i due protagonisti, nonostante tutto, saranno sempre più vicini alla verità: chi ha ucciso Bianca e perché?

Come finisce Libera, anticipazioni fiction di Rai1 puntata del 10 dicembre 2024: svelata la verità sulla morte di Bianca

Le anticipazioni Libera della fiction di Rai1 svelano che si scoprirà anche che cosa è successo a Bianca, chi l’ha uccisa e perché. In queste puntata i sospetti sono stati indirizzati inizialmente su Pietro, all’epoca fidanzato della figlia della giudice, con un passato di furti e rapine alle spalle ma subito è venuta a galla la sua totale estraneità ai fatti. Poi si è rivelata una pista corretta quella di Vanni Rosani, proprietario dello yacht club dove appunto Bianca lavorava la sera del triste evento. L’uomo l’ha drogata causandole un overdose ma prima che potesse rivelare per conto di chi ha agito è stato trovato morto.

Come finisce Libera, fiction di Rai1? La giudice Orlando e Pietro saranno sempre più vicino alla scoperta della verità sulla morte di Bianca, e le indagini prenderanno una piega inquietante quando Libera e Pietro otterranno informazioni da un amico di Bianca, figlio del giudice Aldo Ferrero (Roberto Citran). Ferrero, potente e temuto presidente della sezione penale di Trieste, era noto per la sua rivalità professionale con Libera. Verrà fuori chi e perché ha ucciso Bianca, mentre cercava di avvertire sua madre che una sentenza sarebbe stata manipolata a favore di un colpevole. L’appuntamento con il gran finale di stagione della fiction di Rai1 con Lunetta Savino è per martedì 10 dicembre 2024 sempre in prima serata su Rai1.