Non mangiare la carne può essere una buona pratica, ma solo se consigliato da addetti ai lavori, quindi nutrizionisti ed esperti di diete. Il problema è che spesso e volentieri chi decide di non mangiare più carne lo fa in autonomia, seguendo ad esempio le famose mode sui social, e ciò può essere solo che controproducente. E’ infatti emerso, secondo uno studio citato da Dissapore.com, che chi decide di eliminare la carne dalla propria tavola la sostituisce con del cibo ben più dannoso, ovvero, i famosi alimenti ultraprocessati e industriali.

Chi di solito elimina questo prodotto dalla propria dieta lo fa per le più svariate motivazioni, ad esempio una questione ambientale, legato al livello di emissioni causate dalla dieta onnivora, ma anche per un benessere psicofisico, per questioni salutari nonchè perchè vegeteriano o vegano. Il problema, come detto sopra, è che a volte si sostituisce con dei prodotti ben più dannosi come il famoso cibo spazzatura che secondo numerosi studi è associato al diabete, ma anche all’invecchiamento delle cellule e del nostro cervello, al cancro e alla depressione, tutte possibili conseguenze del cibarsi con frequenza appunto di alimenti che vengono ultra processati.

CARNE SOSTITUITA DA CIBI ULTRAPROCESSATI: I RISCHI

Si tratta infatti di prodotti che contengono ad esempio elevati livelli di sale o di zuccheri, ma anche sostanze chimiche che non sono affatto salutari per l’uomo. A certificare questa brutta abitudine alimentare è un’autorevole studio dell’altrettanto autorevole Imperial College di Londra, in collaborazione con altri istituti, risultati poi pubblicati sull’eClinicalMedicine.

Di fatto emerge un quadro preoccupante, coloro che non mangiano carne si buttano sempre di più su pizza, dolci e altri prodotti che ovviamente mangiati quotidianamente fanno molto male. Dissapore ricorda come i risultati di questo studio sorprendano fino ad un certo punto visto che secondo uno studio molto meno recente, risalente al 2011, era emerso che coloro che consumavano più alimenti ultraprocessati erano i vegani e i vegetariani, mentre in minor parte gli onnivori, coloro che mangiano appunto carne.

CARNE SOSTITUITA DA CIBI ULTRAPROCESSATI: COME FARE?

Secondo quello studio, però, si sottolineava che ci cibi ultraprocessati a base vegetale fossero comunque migliori della carne dal punto di vista nutrizionale, “giustificando” quindi quei risultati. Cosa fare quindi? La risposta come al solito non possiamo fornirla noi ne tanto meno TikTok o Facebook, ma un medico specialista.

Se voleste quindi eliminare dalla vostra dieta la carne potrete tranquillamente farlo, ma prima è sempre meglio rivolgersi ad un camice bianco per meglio comprendere come sostituire la stessa e con quali alimenti. Questo è un po’ un diktat da tenere indipendentemente dalla carne o meno, visto che qualora si voglia seguire una determinata dieta è sempre da condannare il fai da te, chiedendo quindi consiglio a chi ha studiato e ne sa più di noi.