Chi sono Angelica Benevieri, Martina Rossi e Federica Pizzi/ Ex di Manuel Bortuzzo

Martina Rossi, il primo amore di Manuel Bortuzzo: al suo fianco nei mesi bui dopo l’incidente

Manuel Bortuzzo è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani dopo la sua partecipazione al GF Vip; il giovane sportivo ha dovuto abbandonare il sogno di diventare una stella del nuoto a causa di un terribile incidente. La sua triste storia è quasi passata in secondo piano ai tempi del GF Vip, mettendo in evidenza un carattere forte, una forza d’animo che va ben oltre le difficoltà e limitazioni fisiche; peculiarità che sono state un grande esempio da trasmettere tramite l’occasione televisiva.

Chiaramente, prima della sua partecipazione televisiva, Manuel Bortuzzo vantava una notorietà ascrivibile solo ai successi sportivi e alla tragica dinamica del suo incidente. Dopo l’esperienza al GF Vip la curiosità sul suo conto ha investito tantissimi fan, accendendo i riflettori anche sui trascorsi sentimentali prima e dopo il reality condotto da Alfonso Signorini. In ordine cronologico, la storia più lontana nel tempo è quella con Martina Rossi. I due si sono conosciuti proprio grazie alla passione comune per il nuoto e pochi mesi prima di essere coinvolto nell’incidente nella periferia di Roma. Entrambi hanno dovuto lasciare gli impegni sportivi ma la giovane è sempre stata al suo fianco nei momenti più difficili della degenza in ospedale.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri; dell’ufficialità alla rottura in soli due mesi

“La conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente e dopo siamo durati otto mesi, ma quattro mesi li ho passati in ospedale“. Raccontava così Manuel Bortuzzo la sua storia con Martina Rossi, al suo fianco per diversi mesi nonostante il ricovero prolungato in ospedale. Nonostante la vicinanza e il grande affetto dimostrato dalla giovane, la storia arrivò al capolinea pochi mesi dopo e il giovane nuotatore ha poi ritrovato l’amore poco prima di entrare nella casa del GF Vip: Federica Pizzi. Anche in questo caso la relazione fu però breve; i due iniziarono a frequentarsi diverse settimane prima dell’avvio del reality, per poi lasciarsi proprio a ridosso dell’ingresso di Manuel Bortuzzo nella Casa più chiacchierata d’Italia.

La relazione più recente di Manuel Bortuzzo – dopo la tormentata storia d’amore con Lulù Selassiè – è quella con Angelica Benevieri. Tiktoker di professione e solo vent’anni; i due avevano iniziato a frequentarsi la scorsa estate cercando però di rendere la storia quanto più lontana dalla luce dei riflettori e dalle voci di gossip. Non a caso, l’ufficialità arrivò solo nel mese di settembre dello scorso anno con una foto postata sui social proprio dal giovane nuotatore. Ebbene, a soli due mesi di distanza i due sono arrivati a prendere strade diverse per via di incomprensioni mai chiarite del tutto. Ad oggi, Angelica Benevieri continua a coltivare il suo sogno di lavorare in TV come dimostrato dalle prime collaborazioni tra fiction e spot pubblicitari.











