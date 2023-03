Emanuel e Samuel Lo Iacono, compagno e figlio di Giorgia/ “Ogni tanto lo rimprovero…”

Giorgia ed Emanuel Lo, il colpo di fulmine e le crisi

Giorgia, Classe 1971, è tornata in scena nel panorama musicale e in quello del cinema, più forte di prima. Durante gli anni di “assenza” l’unica cosa bella nella sua vita erano il compagno e noto ballerino e insegnante di Amici di Maria de Filippi Emanuel Lo e il figlio Samuel. Quella tra Giorgia ed Emanuel Lo è una storia d’amore che ha affascinato molte persone. Nonostante la grande differenza d’età tra i due, il pubblico non li ha mai criticati.

A Verissimo Giorgia aveva raccontato l’inizio della loro storia d’amore e il “problema” dell’età: “Io ero una ragazza e lui un ragazzino perché abbiamo 8 anni di differenza, lui aveva 23 anni e io 31 però mi mentì, mi disse che era più grande perché io avevo un preconcetto, ‘No sei troppo giovane ma dove andiamo ma che facciamo? Poi tu mi lascerai perché io sono più vecchia’ e poi non mi ha lasciato”. Una storia d’amore basata su fiducia, passione, complicità e ironia che in certi momenti ha dovuto fronteggiare alcune crisi, che sono sempre state superate e che hanno anche portato a una delle canzoni della cantante: “Scelgo ancora te”. Il video del brano tra l’altro è stato anche realizzato insieme ad Emanuel Lo, che oltre ad essere nella sua vita privata, la affianca anche nel lavoro.

Chi è Samuel Lo Iacono e che rapporto ha con i genitori Giorgia ed Emanuel?

A distanza di anni Giorgia ed Emanuel Lo sono ancora molto innamorati, di lui Giorgia, a Verissimo, ha dichiarato: “E’ molto sensibile, si mette sempre in discussione, un po’ il contrario di quello che sembra. Ogni tanto lo rimprovero perché non mi ha insegnato neanche a fare il moonwalk, ho dovuto imparare da sola. Per fortuna ha un grande senso dell’umorismo che ci aiuta a sdrammatizzare. È molto intelligente, è tosto“. Tra Emanuel Lo e Giorgia la complicità non manca e i due lo mostrano anche sui social attraverso video molto divertenti; nonostante abbiano al momento scelto di non sposarsi, nel 2010 sono diventati genitori del piccolo Samuel Lo Iacono.

Samuel ha un rapporto meraviglioso con i genitori, già a 10 anni giocava a fare il producer facendo intuire ai genitori di aver in qualche modo preso la loro stessa passione per la musica, pur avendo anche molti interessi diversi da quelli dei genitori. Avere un padre ballerino e una madre cantante non sempre può essere facile, per la privacy, per le “aspettative”, eppure per Samuel ci sono anche molti lati positivi, come quello di aver potuto conoscere uno dei suoi cantanti preferiti: “Lazza”, grazie alla partecipazione a Sanremo 2023 di Giorgia.











