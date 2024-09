Chi sono Asia Marchesi e Anthony Giavarini, concorrenti di Matrimonio a prima vista Italia 2024

C’è grande curiosità di vedere all’opera Asia Marchesi e Anthony Giavarini nella nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2024. Una coppia intrigante stando alle anticipazioni del reality, con il trentenne e la ventisettenne bergamasca che sono pronti a mettersi in gioco e ad aprirsi verso l’ignoto. Lui vive una vita particolare, sempre in giro per l’Italia grazie al suo amato camion che ha trasformato in una vera e propria pepita, curandone ogni dettaglio. Si definisce un uomo vecchio stampo, uno che si apre piano piano e che tiene moltissimo alla propria indipendenza.

A tratti potrebbe risultare un po’ rigido sul rispetto delle regole, delle sue regole, specialmente dentro la sua casa. Tanti gli hobby e le passioni che spera di condividere con la sua futura moglie: dal trekking alla cucina, passando per la pallacanestro e la moto. Insomma, Anthony è un ragazzo dai mille interessi e ora spera di far vibrare il suo cuore con un nuovo amore. Matrimonio a prima vista 2024 sarà il posto giusto?

Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Matrimonio a prima vista 2024 regalerà loro l’amore?

Mentre lui ha il modello dei suoi genitori, per quanto riguarda l’amore, lei dà molta importanza alle prime sensazioni. Asia infatti crede ciecamente nell’amore a prima vista e spera che questo programma possa darle una possibilità in questo senso. Molto legata alla sua famiglia di origine, ha avuto una grave perdita, quella dell’amato papà a cui teneva davvero tanto.

Da quando non c’è più le cose non sono facili, ma ha rinsaldato il rapporto con mamma e con le sue sorella. Tra le passioni che muovono la vita di Asia ci sono sicuramente i rollers coi quali sfreccia nella natura e non da meno l’arte moderna. Sembra di capire che la prima impressione, almeno per la Marchesi, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella conoscenza con Anthony. Non ci resta che attendere…

