Chi sono Brando e Maria Rosa, figli Christian De Sica/ La moglie Silvia Verdone

Christian De Sica e Silvia Verdone: carriera e rapporto con la famiglia

La carriera di Christian De Sica si presenta e proclama da sola; il nome dell’attore è impresso nella mente di chiunque come volto emblematico della comicità e del cinema italiano. Da regista ad attore, il figlio di Vittorio De Sica domina la scena cinematografica da decenni e gran parte del suo successo è ascrivibile anche alla forza dei suoi affetti. Dal 1980 l’umorista è legato a Silvia Verdone, sorella del noto attore Carlo. Anche lei ha avuto un passato nel mondo dello spettacolo seppur particolarmente breve; il suo debutto si colloca a ridosso degli anni ’90 ma la necessità di dedicarsi alla famiglia prevale sulle ambizioni professionali.

Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica, solo di recente ha deciso di riprendere le redini della sua carriera professionale cimentandosi principalmente come produttrice. In questo inedito ruolo la donna ha messo la firma su alcune pellicole note come “3” e “Simpatici & antipatici”. Inoltre, da annoverare anche il suo contributo in ambito teatrale come nel caso dello spettacolo Parlami di te. In riferimento al suo rapporto con Christian De Sica, conosciuto ai tempi della scuola quando aveva solamente 14 anni, dopo il matrimonio hanno avuto ben due figli, Brando e Maria Rosa.

Brando e Maria Rosa, carriera e curiosità sui figli di Christian De Sica e Silvia Verdone

Brando, figlio di Christian De Sica e Silvia Verdone, è nato nel 1983 e ad oggi coltiva la sua passione per il cinema seguendo le orme paterne e del nonno Vittorio. Il suo percorso professionale parte da giovanissimo con una piccola parte nel film Anni ’90 in cui appunto era già protagonista il padre. Arriverà ad affermarsi nel corso degli anni soprattutto grazie a diverse collaborazione con Carlo Vanzina tra il 1996 e il 2001. La sua formazione è avvenuta principalmente a Los Angeles, prima di rientrare in Italia per affinare ulteriormente la sua passione per la recitazione. Brando De Sica ha avuto modo di cimentarsi anche nell’arte della regia; ad esempio nel film “Amici come prima” in collaborazione con il padre.

Maria Rosa De Sica ha scelto un percorso differente rispetto al fratello e al padre, Christian De Sica; classe 1987 ha ultimato la sua formazione specializzandosi principalmente nel campo della moda e del design. Insieme a suo marito, Federico Pellegrini, ha infatti fondato il marchio Mariù dolce lei stessa riveste il ruolo di esecutrice creativa mentre Pellegrini occupa il ruolo di CEO. Il nome del brand ideato da Maria Rosa De Sica presenta inoltre un aneddoto di tipo affettivo; la donna spiegò in un’intervista per rilasciata per il settimanale Grazia, che “Mariù” era il nomignolo con il quale veniva chiamata in casa. “E’ sempre stato il mio nomignolo: poi la canzone Parlami d’amore Mariù è legata alla mia famiglia. Il primo ad averla cantata è stato mio nonno Vittorio De Sica nel film Gli Uomini“.











