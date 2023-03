Teresa Langella e Andrea Dal Corso/ Dal rifiuto a Uomini e Donne al matrimonio: data e primi dettagli

Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto sposi: la proposta di matrimonio alle Seychelles

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: dall’incontro negli studi di Uomini e Donne al matrimonio. La coppia si è conosciuta negli studi televisivi del popolare dating show di Maria De Filippi; un incontro che ha cambiato per sempre le loro vita anche se non subito è andato in porto. Ricordiamo infatti che Andrea non si presentò alla scelta, lasciando Teresa da sola ad aspettarlo. Ha però successivamente capito il suo errore e ha tentato con tutti i suoi mezzi di riconquistarla. Oggi i due sono follemente innamorati e presto si sposeranno.

Poche settimane fa, infatti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata durante un loro soggiorno alle Seychelles. Per l’occasione ha noleggiato un elicottero dedicando parole d’amore alla compagna Teresa: “io ti vedo come la madre dei miei figli e ti vorrei al mio fianco per tutta la vita”. Poi una volta arrivata nei pressi di una spiaggia ha mostrato una frase scritta sulla sabbia: “Terry mi vuoi sposare?”. Un’emozione enorme per la ex tronista di Uomini e Donne che, tra le lacrime, ha risposto “si”. “Chi se lo sarebbe mai aspettato – ha scritto poco dopo la ragazza sui social – Mi dicesti: ‘In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi’ e quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo”. Ancora non annunciata la data scelta per le nozze che, a quanto pare, sarà celebrato entro il 2024. Teresa si è infatti mostrata già indaffarata e presa dai preparativi.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: l’amore nato a Uomini e Donne

Tutto è iniziato alcuni anni fa negli studi di Uomini e Donne. Teresa Langella era la tronista, mentre Andrea Dal Corso uno dei suoi corteggiatori. Tra i due scatta la scintilla e dal 2018 hanno iniziata una lunga relazione che presto li porterà all’altare. Eppure all’inizio nessuno credeva alla possibilità che tra loro potesse funzionare. “È solo business. Dureranno da Natale a Santo Stefano. Sono troppo diversi per stare insieme. Tre anni e sette mesi e siamo ancora qua” scriveva tempo fa Teresa Langella sui social con tanto di emoticon a forma di cuore.

La coppia è legatissima e insieme hanno superato e affrontato diversi momenti di difficoltà, come quando Teresa ha denunciato di essere stata vittima di molestie da parte di un chirurgo. “Oggi ho guardato dritto negli occhi il giudice e mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani” aveva scritto sui social l’ex tronista di Uomini e Donne precisando – non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più”. Il compagno Andrea Dal Corso ha commentato il post scrivendole: “Sei la più coraggiosa. Ti amo”.











