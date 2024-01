CHI SONO CRISTIAN, CHANEL E ISABEL, FIGLI DI ILARY BLASI/ “All’inizio hanno sofferto la separazione, ora…”

Ilary Blasi e la stabilità ritrovata dai figli Cristian, Chanel e Isabel: “Hanno letto alcune cose, però…”

Ilary Blasi, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, è tornata a raccontare la sua vita dopo la separazione con Francesco Totti. La conduttrice ha spiegato come, dopo il dolore e la delusione iniziale, stia riprendendo al meglio la sua routine anche insieme alla sua famiglia con particolare riferimento ai figli. “Sicuramente anche loro leggono perché sono sui social, però anche loro sono andati in auto-protezione, forse neanche leggono più. All’inizio erano un po’ destabilizzati, adesso mi sembra che abbiano trovato un equilibrio”.

Ilary Blasi ha dunque spiegato come i suoi figli – Cristian, Chanel e Isabel – siano riusciti a trovare stabilità ed equilibrio dopo i tumulti nei primi periodo della separazione. “Com’è adesso vivere in 4 e non in 5? Diciamo che ti abitui a tutto, lo sai; ho una famiglia super numerosa. A casa mia c’è sempre movimento… Il futuro lo vedo con positività, non ho mai avuto paura; io mi sveglio la mattina e sono pronta ad affrontare la giornata e quello che poi la vita ti regala, anche con un po’ di incertezza. Chi l’avrebbe mai detto che un giorno sarei arrivata qui a parlare di separazioni e di aver scritto un libro…”. (agg. Valerio Beck)

Ilary Blasi, i figli Cristian, Chanel e Isabel: il primogenito sulle orme del padre Francesco Totti

Quando si parla di successi e traguardi, spesso ci si riferisce a ciò che concerne l’attività professionale e lavorativa. Anche la vita privata vive però di obiettivi e sogni, decisamente coronati anche da Ilary Blasi. La conduttrice ha realizzato il sogno di diventare madre di ben 3 splendidi figli: Cristian, Chanel e Isabel, tutti nati dal matrimonio – da diversi mesi arrivato ai titoli di coda – con l’ex calciatore Francesco Totti.

Cristian Totti è il primogenito di Ilary Blasi, nato appunto dal matrimonio con Francesco Totti. Era prevedibile che, data la storia calcistica del padre, seguisse le sue orme nel tentativo di aggiungere nuove pagine importanti di sport. Data la giovane età, non ha ancora conosciuto le luci della ribalta ed è ancora nel pieno della gavetta tra giovanili e categorie minori. Percorso necessario per – come si suol dire – farsi le ossa; dalle giovanili della Roma al Frosinone, passando per il trasferimento recente a Madrid; sponda Rayo Vallecano.

Ilary Blasi, le figlie Chanel e Isabel: il successo sui social

Il trasferimento di Cristian Totti – figlio di Ilary Blasi – al Rayo Vallecano è accompagnato da una simpatica curiosità. Il padre, Francesco Totti, si dice che nel suo ‘prime’ calcistico sia stato vicino al trasferimento al Real Madrid, prima squadra della capitale spagnola. Quel cambio di casacca non avvenne, per amore della Roma; il figlio invece ha raggiunto proprio la città ispanica, seppur scegliendo una ‘camiseta’ differente ovvero quella del Rayo Vallecano.

Altrettanto note sono alcune curiosità riguardo Chanel Totti, seconda figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La giovane risulta particolarmente seguita sui social; da Instagram a Tiktok è riuscita a raggiungere numeri incredibili in termini di visualizzazione e followers. Inoltre, pare sia legata da diverso tempo ad un altro volto dei social: Cristian Babalus. Per quanto concerne la più piccola di casa – Isabel – le curiosità sono ovviamente minori. Nata nel 2016, è ancora nel fiore degli anni ed è certamente la più coccolata di casa essendo l’ultima arrivata.

