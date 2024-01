Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti festeggia il primo anno della figlia/ Poi la stoccata dell’ex

Cristian Babalus e il primo compleanno della figlia

Cristian Babalus è il fidanzato di Chanel Totti. Dopo aver vissuto con molta discrezione l’inizio della relazione, la figlia di Francesco Totti e Ilary blasi e il fidanzato sono usciti allo scoperto e spesso si mostrano insieme sui social. Durante le vacanza natalizie si sono anche concessi un viaggio a Sharm El Sheik. Per Chanel Totti si tratta della prima relazione importante, ma non per Cristian che, prima di conoscere e innamorarsi di Chanel, ha avuto una precedente relazione che è stata coronata anche dalla nascita di una figlia.

Un anno fa, infatti, Cristian è diventato papà per la prima volta della piccola Kylie, avuta dall‘ex fidanzata Martina De Vivo. La storia tra l’attuale fidanzato di Chanel Totti e la sua ex Martina, è finita pochi mesi dopo la nascita della figlia. L’ufficializzazione della relazione tra Chanel e Cristian arrivò quattro mesi dopo la nascita della piccola Kylie scatenando diversai rumors e pettegolezzi. A distanza di un anno, Cristian ha festeggiato il primo anno di vita della piccola, ma non è mancata la frecciatina dell’ex.

La frecciatina di Martina De Vivo, l’ex fidanzata di Cristian Babalus

In occasione del primo compleanno della sua bambina, Martina De Vivo ha dedicato le seguenti parole alla piccola Kylie. “E già 1 anno è passato bimba mia — Non ti posso spiegare l’emozione che ho provato esattamente 1 anno fa. A soli 18 anni ho preso la mia vita in mano e con tante difficoltà tu mi hai sempre dato la forza di rialzarmi. L’amore di una figlia è smisurato ed è grazie a te se oggi sono così forte e felice. Mi hai cambiato la vita, mi hai fatto diventare donna. Mamma tua sarà sempre a un passo da te, sei bellissima e pazza come me e non potevo desiderare figlia più simpatica, bella e dolce come te! Ti amo Kylie. Siamo io e te dal primo giorno e lo saremo fino al mio ultimo respiro“, scrive tra le storie di Instagram.

Anche Cristian ha dedicato un pensiero alla sua bambina condividendo la stessa foto condivisa dall’ex: “Un anno di te – ha scritto – Il tempo con te vola. Un anno di immense emozioni, un anno di immenso amore. Non ho mai capito cosa significa amare così tanto una persona. Da quando sei entrata a far parte della mia vita tutto è più bello, non ti farò mancare niente. Ti amo tanto. Papà. Io e te per sempre”.













