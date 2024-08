Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, Asia Argento parla del rapporto con i suoi genitori: Dario Argento e Daria Nicolodi. “La solitudine mi accompagna da sempre, da quando ero bambina. – ha spiegato l’attrice e regista, spiegando l’impatto dei suoi genitori nella sua vita – Mi sentivo inadeguata… papà e mamma c’erano in quel periodo, certo erano due artisti che lavoravano… Mia mamma era un’alcolista, andava in blackout, mi picchiava e avevo paura, anche di morire. Questa cosa mi ha segnata, anche se non è stato questo che mi ha reso alcolista. Forse c’è anche la componente genetica, perché anche mia nonna beveva… Io avrei preferito essere una drogata ma non un’alcolista come mia madre, non volevo essere come lei”, ha concluso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono i genitori di Asia Argento

Dario Argento e Daria Nicolodi sono i genitori di Asia Argento, la regista ed attrice ospite della nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta. Un rapporto controverso quello di Asia Argento con i suoi genitori fatto di amore ed odio come ha raccontato la diretta interessata. Proprio dalle pagine del Corriere della Sera, Asia parlando del rapporto con la madre Daria Nicolodi ha confessato di essere stata vittima di diversi casi di violenza.

In particolare, Asia ha ricordato come, all’età di 14 anni, decise di andare via di casa. Nel giorno del suo compleanno, la madre non le aveva neppure preso una torta, il che la portò a capire che di lei non gliene fregasse niente. “Ai miei figli organizzo sempre qualcosa di speciale per il compleanno”, ha detto la regista ed attrice che ha raccontato al padre Dario Argento delle violenze subite.

Il rapporto di Asia Argento con i genitori Dario Argento e Daria Nicolodi

“Raccontai a mio padre le violenze che subivo in casa” – ha raccontato Asia Argento parlando del rapporto con i genitori Dario Argento e Daria Nicolodi. Proprio al padre Dario Argento ha confessato di essere stata vittima di violenze da parte della madre Daria Nicolodi, spiegando come, con la sua complicità, decise di inventare uno stratagemma che implicava lo stare dalla nonna. Asia, crescendo, ha quasi giustificato il comportamento della madre, recuperando con lei un rapporto.

“Mi disse che ero la più forte. Doveva sfogarsi. Io sono dovuta diventare la più forte” – ha detto Asia che ha poi ricostruito un rapporto con la madre. Infine parlando del rapporto con il padre Dario Argento ha detto: “da mio padre ho ereditato la disciplina, il rispetto per il lavoro e un lato artistico più cinematografico. Da mia madre una sorta di libertà di pensiero, di amore per la letteratura, la bellezza e la natura. E poi il lato seduttivo che aveva lei: per me si è un po’ affievolito”.