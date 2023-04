Chi sono Eddy Martens e Maelle, ex compagno e figlia Antonella Clerici/ “Non c’era…”

Eddy Martens e Antonella Clerici; dal primo incontro in Marocco alla turbolenta separazione

Entrare nel cuore degli italiani attraverso il mezzo televisivo non è cosa scontata, soprattutto in un mondo dove le alternative si sprecano. Antonella Clerici è però riuscita nell’impresa di ergersi come uno dei volti più apprezzati e seguiti; non solo per la natura dei programmi che portano la sua firma ma soprattutto per l’estrema competenza ed empatia che ha sempre dimostrato. Se dal punto di vista professionale sono innumerevoli le soddisfazioni, dal punto di vista sentimentale la conduttrice ha in passato dovuto fare i conti con alcuni tumulti non da poco.

Antonella Clerici, oggi legata a Vittorio Garrone, ha infatti avuto una storia piuttosto tormentata con Eddy Martens con il quale ha messo al mondo la sua unica figlia Maelle. I due si sono conosciuti per la prima volta durante un viaggio in Marocco, precisamente nel 2006. Pur non essendosi mai sposati, hanno coltivato l’amore reciproco per ben 10 anni come dimostrato anche dalla nascita della piccola Maelle. Nel tempo però, come dimostrato da diverse interviste dei protagonisti, sono emersi dissapori e incomprensioni non da poco culminate prima con la rottura e poi con diversi “attacchi” mediatici.

Eddy Martens e Antonella Clerici: l’amore “litigioso” e la nascita della figlia Maelle

Oggi Eddy Martens ha una vita felice lontano dall’Italia; l’ex compagno di Antonella Clerici ha infatti avviato un’attività da barbiere in Belgio e condivide l’amore con la sua nuova compagna Carmen Carrasco. Nel tempo però, non sono mancate frecciatine da parte sua nei confronti della conduttrice: “Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco” – spiegava Eddy Martens in un’intervista per il settimanale Chi – “Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era ma il compromesso… Serviva il tempo, servivano le parole”.

Come anticipato, dal rapporto non proprio felice tra Eddy Martens e Antonella Clerici è nata l’unica figlia della conduttrice: la piccola Maelle. Classe 2009, è ancora nel fiore degli anni e vive sotto la protezione materna coltivando con la massima dedizione e cura il suo percorso di studi. Essendo ancora molto piccolo, non dispone di profili social o simili e gli unici scatti che la riguardano sono postati saltuariamente dalla madre, Antonella Clerici. A dispetto della separazione dai genitori, Maelle Martens riesce a mantenere un importante rapporto con entrambi, nonostante il padre Eddy abbia costruito la sua vita lontano dall’Italia e precisamente in Belgio.











