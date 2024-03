Chi sono Eugenio e Nikita, padre e fratello di Anastasia Kuzmina/ “Niki, sono orgogliosa di te!”

Eugenio, padre di Anastasia Kuzmina: “Quando è arrivata in Italia avevamo paura…”

Anastasia Kuzmina è tra le danzatrici professioniste più apprezzate del cast di Ballando con le stelle, amatissima dal pubblico e con una luce negli occhi che è manifesto della sua passione viscerale per il ballo. In Ucraina ha iniziato giovanissima, destreggiandosi nelle prime gare in tenera età mettendo subito in evidenza il suo talento. Al suo trasferimento in Italia a soli 14 anni si è ritrovata sola a rincorrere il suo sogno, seppur distante dai suoi amati genitori.

Anastasia Kuzmina ha più volte raccontato di aver sempre ricevuto grande supporto dai suoi genitori nel suo percorso nella danza, in particolare da parte di suo padre Eugenio. “Abbiamo provato un po’ di paura, ci sentivamo solo tramite skype e telefonate”, queste le parole del genitore in un’intervista rilasciata nel 2021 nel programma Dedicato, parlando di quando la figlia si è trasferita da sola in Italia. Insieme alla madre di Anastasia Kuzmina ha poi deciso di raggiungerla al fine di farle sentire tutta la loro vicinanza e amore.

Anche il fratello di Anastasia Kuzmina – Nikita – è un giovane ballerino di grande talento e che in giro per il mondo sta costruendo una brillante carriera. Il rapporto tra loro è viscerale, come dimostrato da un recente post pubblicato dalla danzatrice sui social. “Non abbiamo avuto una vita facile, muovendoci per il mondo per realizzare il nostro sogno comune di diventare ballerini professionisti, a volte non avevamo soldi, a volte è stata davvero dura, soprattutto per mio fratello visto che gli hanno diagnosticato il diabete quando aveva 13 anni…”.

Dolci e toccanti le parole di Anastasia Kuzmina sui social volte a palesare tutto il suo orgoglio per i traguardi raggiunti da suo fratello Nikita nel mondo della danza nonostante le difficoltà economiche e la malattia scoperta in tenera età. “Ora, guardandolo ballare con la sua anima, che mostra l’essere umano dolce e gentile che è, sono così orgogliosa… Orgogliosa del mio piccolo, ti amo Niki!”.











