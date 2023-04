EVITA E CIRO CIRI, FIGLIA ED EX COMPAGNO PAOLA PITAGORA/ “Lasciarsi è stato faticoso”

Paola Pitagora, ospite di Verissimo, ha parlato del rapporto con l’ex compagno Ciro Ciri. “Abbiamo vissuto insieme 10 anni e dalla nostra relazione è nata Evita. Lasciarsi quando c’è un figlio è faticoso. Lei aveva 9 anni, capiva e faceva domande. Non è stato semplice. Ho capito che però era la cosa giusta da fare. Lui adesso ha una nuova compagna, fa la sua vita. Anche io a mio modo sono andata avanti. Sono dovuta andare da uno psicologo per capire perché mi ero messa in una determinata situazione. È così che sono riuscita a elaborare tutto. Non avevo amore verso me stessa”.

E sulla figlia: “Evita ha un carattere forte. Mi ha resa nonna. Nel 2020, durante il lockdown, è stato fondamentale perché abitavamo nello stesso palazzo”. (agg. di Chiara Ferrara)

Evita Ciri e sua madre Paola Pitagora, unite dalla passione per l’arte

Sottolineare le diverse tappe professionali di Paola Pitagora potrebbe risultare riduttivo; la sua carriera è stata caratterizzata da molteplici successi, dalla musica alla recitazione, con particolare riferimento al mondo del cinema. Come spesso accade, sulla sua scia ha mosso ottimi passi anche la sua unica figlia Evita Ciri. Sulle orme della madre è riuscita a costruire una dignitosa carriera cinematografica, sia come attrice che come regista. Da giovanissima si fa notare presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” prima di trasferirsi all’estero per ampliare ulteriormente la propria formazione.

Evita Ciri è nata nel 1980 dalla relazione tra Paola Pitagora e Ciro Ciri; a differenza della madre, sul conto del padre è difficile reperire particolari informazioni. Quest’ultimo infatti, a differenza delle altre relazioni dell’attrice, è forse il meno noto nonostante l’importanza della relazione. I due si sono conosciuti dopo la rottura tra Paola Pitagora e il pittore Renato Mambor. Non è dato sapere quanto sia durata la relazione ma l’amore sarà stato certamente forte visto il desiderio poi coronato di allargare la famiglia, appunto con la nascita di Evita Ciri.

Evita Ciri, figlia Paola Pitagora e Ciro Ciri: dal rapporto con il padre alla nascita del primogenito

“Non le ho dato un’educazione femminista, lei ama molto suo padre. E’ tosta di suo, ha fatto da sola il suo percorso“. Queste le parole di Paola Pitagora in riferimento a sua figlia Evita Ciri – proferite in un’intervista rilasciata tempo fa ad Oggi è un altro giorno – che testimoniano non solo la bravura della giovane ma anche l’importanza del rapporto con il padre Ciro Ciri a dispetto della separazione.

Per quanto riguarda la vita privata di Evita Ciri, proprio grazie alla sua passione per il cinema e il teatro ha conosciuto il suo grande amore, Nicola Campiotti. Quest’ultimo è uno stimato regista – classe 1982 – che nel corso degli ultimi anni ha messo la firma ad alcune delle fiction più apprezzate del panorama televisivo. Da Un passo dal cielo a Braccialetti Rossi; Nicola Campiotti è sposato con Evita Ciri da diversi anni e insieme hanno impreziosito il loro amore con la nascita del loro primogenito lo scorso 2020. Proprio sull’emozione di essere diventata nonna, Paola Pitagora aveva dichiarato: “E’ stata la salvezza del lockdown… Io sono come tutte le nonne, sono giocosa. La cosa più importante che gli auguro è che trovi un ambiente intorno buono e che gli consenta di crescere libero come la nonna“.

