Fabio Mascaro e Sara El moudden coppia di Temptation Island 2024 settembre: scopriamo chi sono

Fabio Mascaro e Sara El moudden sono una coppia di Temptation Island 2024 settembre, in partenza su canale 5 oggi 10 settembre. Lei ha 22 anni, è di Ravenna e lavora come ballerina e modella mentre lui ha 35 anni, vive in Calabria e lavora come vocalist. I due stanno insieme da un anno e vivono una storia a distanza: in dodici mesi, infatti, lui non è mai andato a Ravenna da lei ed è sempre stata Sara a raggiungerlo. A decidere di andare a Temptation è stata proprio lei che, nel video di presentazione, ha raccontato di sentirsi sola nella relazione.

“Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione completamente da sola. Lui non è mai salito a trovare me. Non è mai venuto a trovare la mia famiglia. Sono sempre io ad andare giù da lui da quando ci conosciamo, dal primo giorno”, le parole di Sara.

Fabio Mascaro e Sara El moudden: il passato di lui a Uomini e Donne

La partecipazione a Temptation Island 2024 settembre non rappresenta la prima volta di Fabio Mascaro in televisione. Lui, infatti, in passato, ha partecipato a Uomini e Donne per una segnalazione nei confronti di Cristian Gallella. All’epoca, Fabio fu accusato di essere alla ricerca della visibilità e il web sta rivolgendo al fidanzato di Sara la stessa accusa.

Fabio, però, ha deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia perché è convinto che, dopo un anno d’amore, lei sia più avanti di lui sentimentalmente e spera che, stando separati ventuno giorni, potrà capire se il suo sia vero amore. Diversi i commenti del web sulla coppia: “A prima vista mi sembravano Mirko e Perla”, “Ritengo quindi che la coppia non resisterà se lui è già indeciso”, “Uguali a Perla e Mirko”, “Lei sembra la fotocopia di Perla”, scrivono gli utenti.

