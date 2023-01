Federica Laviosa e Margherita, ex moglie e figlia di Chiambretti/ “Rapporto non sano”

Chi sono Federica Laviosa e Margherita?

Oggi Piero Chiambretti sarà ospite di Cristiano Malgioglio nello studio di “Mi casa es tu casa”, in onore dell’ultima puntata il grande comico, attore e conduttore parlerà della sua carriera ma approfondirà anche sulla sfera privata. Nella quotidianità di Chiambretti svolgono un ruolo determinante l’ex moglie Federica Laviosa e la figlia Margherita, due donne importanti che recentemente hanno vissuto un periodo molto complesso. Federica Laviosa ha 38 anni ed è l’ex moglie di Chiambretti, lontana dal mondo dello spettacolo, soprattutto dopo la separazione dal marito avvenuta nel 2016, è anche la madre della piccola Margherita Chiambretti, primogenita del noto conduttore, che a soli 11 anni riesce ad ispirarlo e ad essere un esempio per lui.

Mi casa es tu casa, Cristiano Malgioglio/ Diretta ultima puntata con Piero Chiambretti

A Fanpage Chiambretti aveva dichiarato parlando della figlia: “Il gioco, il divertimento, il vederla sorridere che mi dà così tanta energia, sono al centro di tutto. Quest’anno siamo stati in Sardegna, in Liguria, nel Monferrato, ma anche a Torino. Sono stati momenti diversi ma tutti toccanti. Adesso che ha 11 anni e una dimensione già avanzata del pensiero, Margherita mi fa domande, e dà delle risposte che sono peraltro utilissime nella costruzione del mio nuovo programma”.

Felicita, mamma Piero Chiambretti/ Lui: "dopo la morte si sono manifestati eventi"

Federica Laviosa e Piero Chiambretti, perché sono finiti in tribunale?

Come avevamo preannunciato, recentemente Federica Laviosa e la piccola Margherita hanno affrontato un momento molto particolare e sicuramente poco gradevole. La separazione di Federica e Piero Chiambretti era avvenuta nel 2016 e nello stesso anno i due avevano trovato un accordo sull’affidamento della figlia. A distanza di anni le entrate di Chiambretti sono diminuite passando da 55mila euro mensili a 26mila euro e a causa di questo cambiamento il comico aveva portato l’ex moglie Federica in tribunale una riduzione del suo contributo mensile alla ex da 3mila euro a 800 euro.

Piero Chiambretti/ "Vedere sorridere mia figlia Margherita mi dà energia"

La causa è stata recentemente vinta da Federica che indignata ha dichiarato: “Sono una persona normale, che vive una vita normale con la sua bambina. Ed è il suo bene l’unica cosa che mi preme adesso. Ma che amarezza: avremmo potuto parlarne senza arrivare a questo punto. Questa esperienza mi ha dato maggiore consapevolezza, il rapporto con Piero non era sano”. L’indignazione di Federica deriva anche dal fatto che Chiambretti l’aveva accusata di utilizzare il mantenimento per le sue esigenze personali e poi aveva anche aggiunto: “Prendo atto della sentenza. Ovviamente, cercherò di fare appello. Vorrà dire che per il momento continuerò a mantenere con grande piacere mia figlia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA