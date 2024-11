Chi esce oggi a X Factor 2024? I possibili eliminati del quarto live di giovedì 14 novembre

Chi verrà eliminato nella quarta puntata di X Factor 2024? C’è grande fermento per la diretta di stasera, che vedrà il famoso “Hell Factor”, ovvero quella puntata in cui usciranno ben due concorrenti dal programma. Ebbene sì, oggi perderemo due cantanti tra i Patagarri, Lorenzo Salvetti, i Les Votives, Lowrah, Danielle, I Punkcake, i The Foolz, Francamente e Mimì Caruso. A decidere della sorte degli artisti toccherà ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli.

Come avverrà la puntata Hell Factor di giovedì 14 novembre 2024? Questa sera il pubblico rimarrà fino all’ultimo minuto col fiato sospeso, in una diretta piena di adrenalina in cui ci saranno ben due concorrenti eliminati a X Factor 2024. Come da tradizione, questo format avviene circa a metà della gara, e consiste in una eliminazione lampo dopo l’esibizione dei cavalli di battaglia dei cantanti. Si passerà poi alla solita sfida con le cover e al ballottaggio con conseguente eliminazione del meno votato. Ma chi sono i candidati ad uscire dal programma? Il pubblico pare avere le idee chiare.

Eliminati X Factor 2024 quarto live: in bilico il posto di Lowrah e Danielle

Secondo quanto si legge sui social, ad uscire da X Factor 2024 stasera 14 novembre potrebbe essere Lowrah, l’unica concorrente rimasta di Paola Iezzi. Quest’ultima non ha dato il meglio di sè nella scorsa puntata del 7 novembre e potrebbe essere a rischio eliminazione. Non solo, il pubblico lamenta che dalle sue note non traspare nessuna emozione, dipingendola come fredda e poco comunicativa. Sarà Lowrah la prossima eliminata di X Factor 2024? Tra i commenti dei fan si legge però una teoria secondo la quale i giudici potrebbero decidere per non far rimanere Paola Iezzi senza cantanti, optando per l’eliminazione di qualcun altro.

“Uscirà Danielle“, si legge sul web. Oltre a Lowrah anche lui pare essere uno dei possibili candidati all’eliminazione. Nonostante il suo talento e la sua bravura, non ha ancora convinto il pubblico, che rimane diviso tra chi lo vede come un genio e chi invece lo reputa incomprensibile e stonato. Durante l’ultima esibizione della puntata dedicata alla Dance Music, infatti, Danielle si è ritrovato in estrema difficoltà con “Salirò” di Daniele Silvestri, canzone che lo ha messo a dura prova e non gli ha permesso di dare il meglio di sè.