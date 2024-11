Lowrah, nella serata dance del terzo live di X Factor 2024, porta sul palco “All That She Wants” degli Ace of Base. La sua esibizione non convince il pubblico, che su X esprime disappunto. “Bella performance ma vocalmente debole Lowrah” scrive un utente. Un altro ancora si chiede: “Ma solo a me sembra stia stonando tantissimo?”. E ancora: “Ha stonato alla prima nota e sta continuando a stonare”, “Ma sta steccando male”, “Inizio problematico e anche il resto non mi convince proprio…deluso!”.

“Stasera Lowrah non mi è piaciuta e di solito è una delle mie preferite” scrive ancora una fan, mentre c’è chi va più sul pesante: “Togliete il microfono a Lowrah, vi prego”. Nonostante l’esibizione di Lowrah non abbia convinto il pubblico a casa, i giudici non sono sembrati dispiaciuti dalla loro performance. “Laura quello che fa lo fa bene. Canta, ha una bella energia, un super standing. Per me, lei che arriva qui, bella e sexy, ha tutto e arriva molto” dice Achille Lauro. Anche Manuel Agnelli è convinto: “Che fosse brava lo sapevamo anche prima. Penso che abbia fatto un cambiamento e devo dire brava alla tua giudice“.

X Factor 2024, Lowrah non convince il pubblico ma i giudici sì

Dopo l’esibizione di Lowrah, che non ha convinto il publico ma i giudici sì, Jake La Furia dice: “Lowrah è un pacchetto pronto per sfondare nel mondo della musica, anche se stasera non mi ha convinto pienamente”. La sua coach, Paola, si dice molto fiera di Lowrah: “È facile lavorare con te, perché sei lì, ascolti e cerchi di migliorare”. Nonostante ciò, il pubblico da casa e in particolare quello sui social, non ha apprezzato troppo le parole dei coach: “Mi chiedo se i giudici sentano quello che sentiamo noi. Senato c’è un problema” scrive un utente su X.